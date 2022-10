Zalaszentgrót–Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák 1-0 (0-0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör (Ferenczi), Buzási, Tóth D., Baráth, Kiglics (Fábián), Horváth B., Csik, Iberhart, Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Kiskanizsa: Szőke R. – Kovács D. (Baranyi), Petánovics, Piecs, Kotnyek, Völgyi, Kiss J., Ötvös, Bilák (Abay Nemes), Béli, Szőke Á. Játékos-edző: László Roland.

Az utóbbi évek egyik legjobb Kiskanizsájával találkoztak a hazaiak. Az első tíz perc után fokozatosan vette át a Szentgrót az irányítást, de kevés helyzetét nem tudta gólra váltani. A hazai nézők a második félidőben sem tapsolták véresre a tenyerüket, de a hazaiak akarásának a 79. percben győztes gól lett az eredménye. A házigazda „melós” és értékes siker aratott.

Gólszerző: Fábián. Jók: Iberhart, Horváth B., Horváth D., ill. az egész csapat. U19: Zalaszentgrót–Kiskanizsa 6-0.

Hévíz–Zalalövő 0-4 (0-0)

Hévíz, 80 néző. Jv.: Kiss N.

Hévíz: Dénes – Buza (Fehér), Nyári, Pál (Vágusz), Kustán, Sebestyén, Szindekovics, Tóth (Erdősi), Nagy, Filó, Karakai (Biró B.). Edző: Damina László.

Zalalövő: Balogh B. – Gyenese, Csik (Molnár Á.), Bakó (Bíró), Horváth T. (Agg), Bekes, Kellner, Radics, Cseresnyés (Boncz), Végh (Czömpöl), Horváth D. (Péter). Edző: Ostrom János.

Az első félidő egyenlő erők küzdelmét hozta, mezőnyjátékkal és kevés helyzettel. Fordulás után a lövőiek a hazai védelem hibáit kihasználva, kontratámadásokból 25 perc alatt eldöntötték a találkozót. A vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.

Gólszerzők: Kellner (3), Bakó. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kinizsi Gyenesdiás– Lenti TE 5-3 (3-2)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Baranyai.

Gyenesdiás: Takács Á. – Hegyi, Fellner (Bertók), Karancz, Tarnóczai, Kiss P., Horváth L. (Zsiga), Bogdán (Helter), Czafit, Mikola (Hegedüs), Csák (Gémes). Megbízott edző: Rédei Péter.

Lenti: Balogh Ba. – Grózner (Sasvári), Fábián, Balogh Be., Sárkány, Horváth B., Horváth M. (Kovács E.), Lukács, Pál, Dolmányos, Kiss K. Edző: Németh Imre.

Gyorsan vezetést szereztek a vendégek, akik a továbbiakban minden helyzetből, de pontatlanul lőttek. Közben a hazaiak kidolgozott támadásokból fordítottak. Nagy volt a küzdelem, lenti egyenlítés után két hazai gól következett. Izgalmas és feszült volt a hajrá is: a vendégek elkönyvelhettek egy megérdemelt kiállítást, illetve mindkét oldalon született egy-egy gól is. A Gyenesdiás rászolgált szezonbeli első pontjaira és győzelmére.

Gólszerzők: Csák (2), Czafit (2), Gémes, ill. Lukács, Dolmányos, Kiss K. Jók: az egész csapat, ill. Fábián, Horváth M., Kiss K. Kiállítva: Balogh Bendegúz (Lenti, 79.). U19: Gyenesdiás–Lenti 2-1.

Magnetic Andráshida TE–Szepetnek 0-2 (0-1)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Major Zs.

ATE: Kálovits – Péhl B., Lukács, Doszpoth, Kaprinai (Kovács D.), Szabó P. (Szipőcs), Kovács L., Kovács M. (Péhl K.), Nikitscher (Kocsis), Cséber, Baksa (Pers). Edző: Bencze Péter.

Szepetnek: Szekeres – Csavari (Fadgyas), Pál Mi. (Szilá- gyi), Szabó B., Nagy T., Pál F., Rákhely, Baksai (Koller), Déri (Farkas R.), Bános (Pál Ma.), Orsós (Dömötör). Edző: Németh István.

Az első félidőben büntetőből szerzett vezetést a vendégcsapat, mely a második játékrészben húsz perc után növelte előnyét. És ezt a vezetést megőrizve három ponttal távozott Andráshidáról a Szepetnek.

Gólszerzők: Nagy T., Orsós. Jók: Kálovits, ill. az egész csapat.

Semjénháza–Tarr Andráshida SC 4-0 (2-0)

Semjénháza, 200 néző. Jv.: Lakics P.

Semjénháza: Szakmeiszter (Matthew) – Horváth P., Domján, Schuller, Körösi (Dobri L.), Csongár (, Szalai (Kozári), Kapuvári, Bagó (Dobri S.), Pápai, Bakos (Kovács P.). Edző: Kovács Imre.

ASC: Paksy – Czotter, Szabó Ba., László (Szabó Be.), Temlén (Fekete), Nagy-Palócz (Ábrahám), Horváth B., Ka- róczkai, Orbán, Simon, Fülöp. Edző: Dobos Sándor.

Sportszerű mérkőzésen ilyen arányban is megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat. A jól küzdő vendégeket több kényszerű csere sújtotta, az utolsó 20 percet pedig emberhátrányban játszották, mert negyedik sérültjük helyére már nem cserélhettek be újabb játékost. A semjénháziak a győzelmet mesterüknek, Kovács Imrének ajánlják születésnapja alkalmából.

Gólszerzők: Csongár (2), Körösi, Pápai. Jók: Csongár (a mezőny legjobbja), Bagó, Pápai, ill. Fülöp.