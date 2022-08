A 2. ZEG Rally Show és az EnduroGP világbajnoki futam alaposan felforgatta a város életét, ami persze leginkább a közlekedésben volt tetten érhető. Az útlezárások és forgalomelterelések bizony kellemetlenséget is jelentettek, de mindez egy ilyen volumenű versennyel jár. Aki szereti a technikai sportokat, valószínűleg örömmel vette e két rendezvényt, de biztosan voltak, akik a hátuk közepére sem kívánták... Hogy megérte-e, arra nehéz választ adni, de ahogy a nyitó sajtótájékoztatón is elhangzott: szeretnének ebből egy hagyományt teremteni, ami idővel akár a megyeszékhely hasznára is válhat.

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

A HUMDA Zrt. által megrendezett 2. ZEG Rally Show nemcsak a belvárosi gyorsasági futamra, hanem a ZalaZONE tesztpályára is sok nézőt vonzott. A tesztpálya máskor zárva van, így a nézőknek most ismét lehetőségük volt úgymond körülnézni, ismerkedni a létesítménnyel. Maga a raliverseny kikapcsolódást is jelentett az indulóknak, hiszen itt kisebb volt a tét, viszont egy jó alkalmat is adott, hogy teszteljék az autókat és egymás tudását. Turán Frigyes nyerte a versenyt, aki a kötetlenebb miliőt emelte ki és persze a különleges helyszínt.

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

A szombati nap végére, a tesztek eredményeinek összeadása után jött ki az aznapi végeredmény. A világbajnoki sorozat, az EnduroGP abszolút szombati győztese a spanyol Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) lett, akit a brit Nathan Watson (Honda Racing Redmoto) a második helyen követett, míg az olasz és a világbajnoki sorozatban élen álló Andrea Verona (GASGAS Factory Racing) a harmadikon. Magyar részről a KTM-mel versenyző Zsigovits Norbert érte el a nap legjobb hazai eredményét, aki Open 4s (négyütemű motorok) kategóriában győzött a belga Jeremy Herinne (Sherco) és a svéd Robin Wiss (Husqvarna) előtt. Vasárnap újabb verseny várt a mezőnyre, és a két nap eredménye alapján az összesített győztest is kihirdették. A spanyol Josep Garcia ismét a legjobbnak bizonyult, a második Andrea Verona lett, míg harmadikként az ausztrák Wil Ruprecht (TM Racing) végzett. A magyar Zsigovits Norbert a négyüteműek kategóriájában vasárnap a második helyen végzett.

A motorosok Enduro GP világbajnoki sorozatában a világ minden tájáról érkeztek versenyzők és a kétnapos viadal végén világbajnokot is köszönthettek. Az Enduro1 kategóriában ugyanis az olasz Andrea Verona (GASGAS) az utolsó forduló előtt bebiztosította győzelmét és sorozatban harmadszor lett világbajnok ebben a kategóriában. Ugyancsak már itt, Zalaegerszegen ünnepelhette végső sikerét az Enduro Junior kategóriában a francia Zach Pinchon (Sherco). Az Enduro Gp-ben mindkét nap a spanyol Josep Garcia (KTM) nyert, de vélhetően nála is elégedettebb volt a már említett Andrea Verona, aki most már karnyújtásra van attól, hogy az utolsó futamon begyűjtse a kategória világbajnoki címét, hiszen az összevetésben magasan vezet az ausztrál Wil Ruprecht (TM Racing) előtt.

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

Vasárnap a 2. ZEG Rally Show is csatlakozott az addig sem unalmas programhoz. A járműipari tesztpálya, a ZalaZONE központtal rendezett meghívásos verseny a városon kívül kezdődött, de rendeztek gyorsasági szakaszt Gellénházán, illetve Nagylengyelben is. A nap során a Turán Frigyes és Farnadi Ágnes navigátor alkotta csapat (Turán Motorsport Egyesület) a Volkswagen Polo R5-tel gyakorlatilag végig az első helyen állt és nyerte is meg az egerszegi versenyt. Gyarmati Ariel állt a dobogó második fokán, a harmadik pedig Cseh Vilmos lett.

A lényeg: aki szereti a technikai sportokat és kilátogatott valamelyik versenyhelyszínre, vélhetően nem csalódott abban, amit látott.

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

Galériák a kétnapos eseményről: