A tavalyi, első alkalommal megrendezett ZEG Rally Show után immár egy kibővített, újdonságokat is hozó második fejezet következik az esemény történetében. Azért nevezzük ezt fejezetnek, hiszen a sajtónak szánt ismertetőn is elhangzott: azt remélik, hogy ez rendezvény hosszú távon Zalaegerszeg egyik visszatérő eseményévé válik.

Elsőként dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki örömét fejezte ki, hogy ismét vendégül láthatja a város ezt az eseményt. Ahogy fogalmazott, a tavalyi első alaklom is meggyőzte a város vezetését, hogy ez egy sikeres rendezvény, ami a város polgárai számára is értékes esemény. Viszont – és ezt kihangsúlyozta – vannak nehézségek, éppen ezért azt kérte az itt lakóktól, hogy legyenek toleránsak is.

A tolerancia egyébként szinte minden megszólaló részéről elhangzott. Mert valóban, egy ilyen volumenű rendezvény útlezárásokkal jár, átmeneti forgalmi rend változással, de igyekeznek erről a városlakókat minél részletesebben és minél több fórumon tájékoztatni.

A sajtótájékoztatón - balról dr. Vadvári Tibor, Lázár László, László, Őry Tamás, Vigh László, Bakos Sándor - igyekeztek minden részletről beszámolni

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Lázár László, a Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. (HUMDA) kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: első szava a köszöneté. Azért, hogy Zalaegerszeg újra megteremtette ennek a találkozónak a lehetőségét, mert a ZEG Rally Show nem csak egy raliverseny. Olyan összetett program, amely a közlekedésbiztonságról, az autó-motor sport számos leágazásáról is szól. Ahogy elmondta, szeretnék, ha ez a rendezvény itt Egerszegen, a Zala ZONE Járműipari Tesztpálya szomszédságában hagyománnyá válna.

A versenyt szervező TRP Hungária ügyvezetője, Őry Tamás elmondta, hogy igyekeztek újításokkal is jelentkezni a második alkalommal. A vasárnap rali útvonala és hossza is kibővült, a másik pedig, hogy az Enduro GP világbajnoki futam Zalaegerszegre hozatalával egy nívós sportesemény is helyet kap a programban. Ennél a pontnál Őry Tamás és Lázár László, a két szervező részéről egy 3 millió forintot érő virtuális csekket adott át dr. Vadvári Tibornak, hiszen a szervezők a nevezési díjak összegét felajánlották a város óvodáinak és bölcsődéinek a felújítására.