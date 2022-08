A dél-zalai város akkor még Ziccer nevű csapata egy éve visszalépett a másodosztálytól, megmaradt játékosai pedig a frissen alakult Nova színeiben töltötték az előző szezont. Ugyanezek a labdarúgók pedig most visszatérnek városukba, ahol már az FC Nagykanizsa égisze alatt vehet új lendületet a sportág női változata.



– Nagyon örültem a klub megkeresésének, és eddig az együttműködésünk is olajozott, minden megvalósult, amiben a megbeszélések során megegyeztünk – mondta Benedek József, aki az együttes edzőjeként (illetve a klubon belül a női szakág vezetőjeként) az állandóságot képviseli. – Elkötelezettek vagyunk a női futball fejlesztése mellett, de ezt nem azonnali sikerekkel, hanem szerves fejlődéssel képzeljük. A felnőttbajnokságban stabil NB II.-es tagság kivívása az alapvető célunk, miközben dolgozunk az utánpótlásbázis szélesítésén. Jelenleg két korosztályban, a 14 és a 16 éveseknél van csapatunk, és reméljük, hogy ezekből hosszú távon a felnőtteknél is bevethető tehetségek kerülnek majd ki.



A szezont vasárnap 17 órakor az Olajbányász-stadionban kezdi az együttes, a Pénzügyőr ellen. A vendégekről nem tudnak sokat, legfeljebb annyit, hogy sok játékosuk a BVSC-től érkezett. Benedek József jó rajtban reménykedik, elvégre semmi nem adhatna jobb alaphangot a folytatásra, mint egy győzelem.



A ZTE FC szombaton, idegenben kezdi szereplését. Párhuzam a kanizsaiakkal, hogy a házigazda Győr-Moson-Sopron megyei Nyúl SC-ről ők is alig tudnak valamit.



– A csoportból a tavalyi dobogósok, a Fehérvár FC, a Szekszárd és a Kelen SC egyaránt felléptek az élvonalba, helyükön pedig új csapatok jelentek meg – fogalmazott Pergel Andrea, az egerszegiek trénere. – Nálunk is volt mozgás: Tóth Krisztina és Takács Eszter távozott; érkezett viszont Vitusz Nikoletta (Nova), Regőci Boglárka (Fehérvár), Kopcsándi Vivien (Szombathely), Melus Bianka (Ausztria) és Gángó Regina (Sopron), akikkel erősödtünk. Jó közösség alakult ki, bizakodó a hangulat, talán most már a Covid sem zavarja meg a küzdelmet. A lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni a bajnokságban, ám a célt egyelőre nehéz lenne helyezésben kifejezni, mert sok az ismeretlen tényező. Elvileg a Csepel és a Budaörs a legerősebb, mögöttük pedig meglátjuk majd, hogyan alakulnak a dolgok.