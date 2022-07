Zalaegerszegen rendeztek már nemzetközi találkozókat a múltban is. Ugyan a 2002-es bajnoki címmel a zalaiak jogot nyertek a Bajnokok Ligája selejtezőben indulni, de az NK Zagreb elleni hazai meccsüket az Üllői úton játszották, hiszen akkor a ZTE-stadion nem volt alkalmas nemzetközi mérkőzések megrendezésére. A "hazai" 1-0-s sikert követően Zágrábban ugyan kikapott a csapat (2-1), de továbbjutott és következett a Manchester United elleni újabb BL-mérkőzés, amit a Puskás Ferenc-stadionban rendeztek meg. A legendássá nemesült találkozót Koplárovics Béla találatával megnyerte a ZTE, de a visszavágón 5-0-ra kikapott a Bozsik-csapat. A folyatás az UEFA-kupában következett, az 1. fordulóban a Dinamo Zagreb kettős győzelemmel lépett tovább a zalaiakon, a hazai mérkőzést akkor Győrben rendezték.

A stadionfelújítás-program keretében a ZTE Aréna is átépítésre került, így már nem volt akadálya a nemzetközi találkozók megrendezésének, Volt itt felnőtt A-válogatottak találkozója (Magyarország-Japán, Magyarország-Szlovénia), utánpótlás meccsek, aztán a ZTE FC is játszott Intertotó-kupa mérkőzést 2007-ben (Rubin Kazany), illetve a 2010-es kupadöntős szereplésnek köszönhetően az immár Európa-liga selejtezőben az FK Tiranát fogadta a ZTE-stadionban. Felkészülési mérkőzésen a kétszeres olasz bajnok SSC Napoli is volt már vendég 2008-ban.

Az AC Milan jóval nagyobb falat.

A milánóiak 19-szeres olasz bajnokok és címvédőként érkeznek Zalaegerszegre, hétszer nyertek Bajnokok Ligáját, illetve BEK-et. Igazi sztárcsapat, amely Olaszországban a Juventus mellett a legnagyobb szurkolótáborral rendelkezik, és világszerte is többmilliós szimpatizánssal rendelkezik. Ilyen volumenű klub még nem járt Zalaegerszegen, nem véletlenül jegyezte meg Végh Gábor , a ZTE FC tulajdonosa néhány hete lapunknak adott nyilatkozatában, hogy hatalmas siker, hogy ide tudták hozni a Milan együttesét. Mert valóban az.

Az AC Milan magyarországi programjáról csak keveset tudni azon kívül, hogy Zalaegerszegre látogat. A kék-fehér klubtól kapott tájékoztatás szerint a szerződésben foglaltak szerint ők nem adhatnak tájékoztatást, például arról, hogy hol száll le a Milant szállító gép, illetve, mikor érkezik a ZTE Arénába csapatuk. Pénteki információink szerint kora délután érkezik Sármellékre a milánói csapatot szállító gép és Hévízen tölti a meccsre indulásig az időt, majd az éjszakát is. A Milan múlt szombati, Köln elleni vendégszereplésekor is aznap utazott a német városba a csapat és az utazó keret névsorát is aznap tette közzé a milánói klub. Az együttessel tartott Frederic Massara sportigazgató, valamint Paolo Maldini technikai igazgató is. A korábbi információk szerint az AC Milan a legjobb összeállításában fog szerepelni, de persze ez nem zárja ki, hogy lehetnek hiányzók. A még sérült Divock Origi és Zlatan Ibrahimovic minden bizonnyal nem utazik Egerszegre, viszont a Köln elleni meccsről még hiányzók már csatlakozhatnak az utazó kerethez. Annál is inkább, mivel Egerszegről a csapat nem haza, hanem egy négynapos ausztriai edzőtáborba utazik, s vélhetően ezt a pár napot egyfajta csapat összetartásnak szentelik az olaszok.

Ami a Zete Fieszta programját illeti, a program 13 órától kezdődik, a ZTE FC II. csapatának mérkőzésével, majd ezt követi a ZTE FC női együttesének felkészülési találkozója a stadion mögötti pályán, ahová ingyenes lesz a belépés.

A Zete Fieszta keretében köszöntik majd a ZTE FC 2002-es bajnokcsapatának tagjait. Előtte viszont a stadionhoz közeli Joy Kávézóban szombaton 15 órától bő egy órán át lehetőségük nyílik a szurkolóknak találkozni a legendás csapat tagjaival, edzőivel és az akkori csapathoz tartozó segítőkkel. .Az együttesről szóló, idén megjelent Aranyév című könyv is kapható lesz, s akár dedikáltatni is lehet, vagy, ha már van valakinek a kiadványból, el is lehet vinni, és ott aláíratni.

A ZTE Aréna kapuit 16 órától nyitják meg, telt ház (11 ezer néző) várható, hiszen minden jegy elkelt a Milan elleni mérkőzésre. Az egerszegi klub vezetői arra kérik a szurkolókat, hogy időben érkezzenek a stadionhoz, lehetőleg gyalog, ugyanis az aréna környékén csak nagyon kevés parkolóhely lesz, a gépkocsikat érdemes lesz távolabb leparkolni.

Ahogy az már korábban is elhangzott, azok a ZTE-drukkerek, akik szezonbérletet váltottak a 2022-2023-as idényre, számukra a a bérletek felmutatásával ingyenes lesz a belépés. A jeggyel rendelkező nézők mobiltelefon, illetve kinyomtatott belépőkkel is igazolni tudják a belépésre jogosultságot. A ZTE Aréna valamennyi büféje működni fog, melyekben repohár rendszer működik.

A stadionban 16.15-től a legutóbbi szezon legjobb ZTE utánpótlás-labdarúgóit díjazzák, 16.45-től pedig a 20 esztendeje, 2002-ben először és eddig a ZTE történetében egyetlen alkalommal bajnokságot nyert csapatának tagjait köszöntik és tesznek tiszteletkört a stadionban. Aztán 17 órától a 2022-2023-as szezon előtt álló felnőtt csapat tagjait, illetve a stábtagokat mutatják be a közönségnek.

Az AC Milan elleni mérkőzés 18 órától kezdődik, melynek szünetében egy látványos táncshow színesíti majd a programot.