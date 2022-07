A klub által kiadott ismertetőben a 26 éves, 204 cm magas, főleg a négyes poszton bevethető Danilo Ostojic 2014-16 között az FMB Beograd csapatánál szerepelt, majd egy-egy szezont a Metalac, és a Vrsac d.o.o. gárdáinál is eltöltött. Ezt követően két évig a Dynamic VIP Pay együttesét erősítette, majd a 2020/2021-es szezonban légiósnak állt. A lengyel HydroTruck Radom csapatánál szerepelt, de három mérkőzés erejéig a görög első osztályú Charilaos TM gárdájában is pályára lépett. A legutóbbi szezonban a lengyel együttesnél 27 mérkőzésen lépett pályára, 30 perc játékidő alatt 12 pontot, 7,3 lepattanót és 2,3 asszisztot átlagolt.Danilo Ostojic tehát a Zalakerámia-ZTE KK csapatának negyedik légiósa. Kortábban D’Mitrik Trice, Liam O’Reilly és Mitchell Smith leigazolását jelentették be. Az korábban is elhangzott, hogy a külföldi játékosok száma attól függ, hogy az együttes magyar magját miként sikerül kialakítani. A csapatépítés egyelőre nem fejeződött még be, mint ismert Keller Iván, Zsíros Péter érkezik új igazolásként a kék-fehérekhez, míg Németh Ákossal hosszabbítottak. Előző nap pedig a ZTE KK öt saját nevelésű fiataljával is megegyeztek, hogy a következő szezonban is a keret tagjai lesznek.

Nos, az szinte borítékolható, hogy érkezik még új játékos Sebastjan Krasovec vezetőedző együtteséhez, a kérdés az, hogy hazai vagy külföldi kosaras lesz-e.