A nyomdászként dolgozó Zsolt rajongása a milánói csapat, aztán az olasz válogatott iránt a kilencvenes évek elejétől datálódik. Azt mondja, akkor csapta meg az az érzés, ami most már bevallása szerint sem fog soha alábbhagyni. Az AC Milan egyik sikerkorszakában kezdett el érdeklődni a csapat iránt. De, miért is?

-A klasszikus holland trió, a Marco Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkard fémjelezte kilencvenes évek csapata tett rám olyan hatást, ami miatt beleszerettem a milánói csapatba - mondta, amikor találkoztunk. - Pákán voltam serdülő focista, a nagybátyám pedig, aki szintén szerette a futballt, mindig mondta: nézzük a Milan meccseit. Volt is mit, hiszen akkoriban kétszer is nyert a csapat Bajnokok Ligáját. Az olasz válogatott szeretete is akkor kezdődött, s azóta is tart. Minden csapatnak vannak rosszabb időszakai, de ez a rajongás egyáltalán nem múlt el és már nem is fog. Nem vagyok az, aki csak úgy váltogatja a csapatait.

Fotó: Fehér Márk

A korábban a megyei bajnokságban Pákán és Lentikápolnán futballozó fiatalember aztán a kétezres évek elején újra belekóstolhatott az AC Milan révén az "édes évekbe", hiszen újabb két BL-siker következett. Andrea Pirlo volt a kedvence, de persze a többi milanos játékos is. A jelenlegi keretből Tonali, Leao, Theo Hernández játéka nagyon tetszik neki, s ahogy mondta, Zlatan Ibrahimovic pedig egyszerűen egy legenda.... . Karjára az olasz válogatott címere és egy Milan-idézet is felkerült. Aki az édesanyja arcképe mellett magára "varrat" ilyet - szurkolói szlenggel élve - , tényleg nem lehet divatszurkoló...

Fotó: Fehér Márk

Zsoltnak megadatott egy nagy élmény is, hiszen amikor 2011-ben a 18. Scudettóját ünnepelte az AC Milan, ő is ott volt a San Siróban, vagyis Milánóban.

-Beleborzongok most is, ha arra gondolok - folytatta ezzel, s tényleg végigsimította egyik kezét a karján. - Mielőtt az utolsó hazai meccs következett volna, a Dóm-téren nyolcezren ünnepeltük, ahogy megérkezik a csapat busza, hogy aztán a stadionban 80 ezer ember előtt zárja a szezont és együtt ünnepeljünk.

Miután követi a Milannal kapcsolatos eseményeket, bevallotta: először, amikor olvasott róla, hogy esetleg a ZTE FC vendégeként léphetnek pályára kedvencei, nem akarta komolyan venni a hírt.

- Azt gondoltam, hogy valami kacsa az egész, tényleg nem akartam elhinni - vallotta be. - Két-három hét csend után viszont hivatalosan is bejelentették, s az volt az első gondolatom, hogy miként veszek jegyet, ami aztán sikerült is. Tudja, mi a szép az egészben? A legutóbbi bajnoki címet nyert csapatot 2011-ben ott ünnepelhettem Milánóban, a friss bajnok Milannal pedig szülővárosomban - hiszen itt születtem -, Zalaegerszegen találkozhatok. A kettő között nem volt szerencsém élőben látni a Rossonerit. Múlt szombaton volt a születésnapom, szóval ez számomra egy születésnapi ajándék. A menyasszonyom pedig mi mással lephetett volna meg ebből az alkalomból, mint a belépőkkel. Ott leszünk a ZTE Arénában, baráti társasággal. Milanos szurkolótársaim nevében is talán mondhatom: bízom benne, hogy hamarosan hasonló sikereket ünnepelhet ez az új, fiatal generáció is, mint a legendás elődök.

Zsolt követi a csapattal kapcsolatos eseményeket, vannak szurkolótársai, mint mondja, munkatársai között is, és ahogy beszélgettünk, könnyen megállapítható volt, valóban naprakész. Annyit még bevallott: az lenne az igazi most már, ha sikerülne valahogy a csapat tagjai közelébe jutnia az egerszegi fellépéskor, de mint mondta, ez már tényleg az álom kategóriát jelentené.

De hát, azt sem hitte, hogy az AC Milan egyszer eljut Zalaegerszegre...