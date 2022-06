A napos, de szeles időben lezajlott viadalon a Zalaszám-ZAC és a Keszthelyi VDSE fiataljai több érmes helyezést és egyéni csúcsot is elértek.

A zalaiak eredményei. U16, fiúk, 300 m gát: 1. Both Bálint 42,88, 3. Hercsel Zsombor 43,92, 4. Andrasek Vilmos (mind Zalaszám-ZAC) 44,37. 100 m: 4. Szabó László Roland 11,69, 8. Hercsel Zsombor (mind Zalaszám-ZAC) 12,15. 300 m: 5. Both Bálint 38,72, 7. Szabó László Roland (mind Zalaszám-ZAC) 38,95. 800 m: 6. Presinger Mátyás (Zala­szám-ZAC) 2:12,26. Magas­ugrás: 6. Andrasek Vilmos (Zalaszám-ZAC) 145. Leányok, 100 m: 1. Csahóczi Kamilla (Keszthelyi VDSE) 12,89. 8. Káldi Panna (Zalaszám-ZAC) 13,53. 300 m: 8. Káldi Panna (Zalaszám-ZAC) 45,39. Távol­ugrás: 7. Major Ágnes (Zalaszám-ZAC) 475. Ötösugrás: 4. Major Ágnes (Zalaszám-ZAC) 15,72. Diszkoszvetés: 4. Bella Sára (Zalaszám-ZAC) 20,06.





U14, fiúk, 80 m gát: 2. Nyári Attila (Zalaszám-ZAC) 13,14. Magasugrás: 2. Bella Mátyás (Zalaszám-ZAC) 130. Ötösugrás (helyből): 3. Nagy Dávid 11,95, 7. Bella Mátyás (mind Zalaszám-ZAC) 11,19. 300 m: 2. Lázár Máté (Keszthelyi VDSE) 43,26. 80 m: 6. Nyári Attila (Zalaszám-ZAC) 10,80, 7. Lázár Máté (Keszthelyi VDSE) 10,82. Távolugrás: 5. Bella Mátyás (Zalaszám-ZAC) 473, 7. Lázár Máté (Keszthelyi VDSE) 467. Leányok, 300 m: 3. Tikk Júlia (Keszthelyi VDSE) 44,66, 7. Kámán Boglárka Kata (Zala­szám-ZAC) 45,22. 600 m: 8. Kámán Boglárka Kata (Zalaszám-ZAC) 1:53,93. Ötösugrás (helyből): 4. Cseh Tamara (Keszthelyi VDSE) 12,21.



Edzők: Kámán Ferenc, Góczánné Tóth Zsuzsanna, Góczán István, Laczkó László, Csiszár Attila (Zalaszám-ZAC), Csikós József (Keszthelyi VDSE). KA