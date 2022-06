Nyolc ország sportolóival rendezték meg a klagenfurti versenyt tőr és párbajtőr fegyvernemben, a részt vevő hat magyar kerekesszékes vívó közül öt a ZVE, egy versenyző pedig a Törekvés színeit képviselte. Miszory Béla, az egerszegi kerekesszékes vívók vezetője elmondta: a világkupa-sorozatba tartozó viadal sportolóik számára fontos mérföldkőnek számított a szezon során. Nemcsak azért, mert ez volt életük első nemzetközi megmérettetése, de azért is, mert most történt meg a nemzetközi egészségügyi klasszifikációs vizsgálatuk is.

A ZVE vívóit Miszori Béla, dr. Matyovszky Balázs, Rosta Richárd edzők és Miszory Erika gyógytornász készítette fel.

A magyar vonatkozású eredmények. Nők, tőr, A kategória: 3. Pongrácz Zoé (ZVE), 5. Zsombok Helga (ZVE). Párbajtőr, A kategória: 3. Pongrácz Zoé, 5. Zsombok Helga. B kategória: 3. Zsombok Helga. Férfiak, tőr, A kategória: 2. Zsolnai Sándor (Törekvés), 3. Forgács Péter (ZVE), 5. Török Róbert (ZVE). B kategória: 2. Hodor Levente (ZVE). Párbajtőr, A kategória: 2. Török Róbert, 3. Forgács Péter. B kategória: 3. Hodor Levente. KA