A hegyikerékpáros diákolimpia országos döntőit idén Tamásiban rendezték meg, ahol az egerszegi klub tagjai is iskoláik színeiben állhattak rajthoz. A legszebb eredmények leány U15-ben születtek, ahol Kálmán Luca (Z. Eötvös-iskola) lett a bajnok, Ádám Gabriella (Z. Dózsa) előtt. Az egerszegi indulók közül ezüst­érmet szerzett Horváth Anna (U9, Eötvös), Péterffy Róza (U11, Z. Ady) és Bruchner Máté (U13, Eötvös) is.



A ZKSE tagjainak további helyezései. Fiúk, U9: 4. Szakács Bertalan (Ady), 6. Nemes Zsigmond (Z. Mindszenty). U11: 5. Kanta-Csejtei Bence (Teskánd), 8. Békefi Ábel (Z. Izsák), 9. Horváth Ákos (Eötvös). U15: 4. Martonics Armand (Z. Zrínyi-gimnázium), 10. Forgács Patrik (Z. Petőfi), 14. Pálos Bence (Bak). U17: 6. Horváth Milán (Z. Kölcsey-gimnázium).



A ZKSE válogatottja, Bruchner Regina újra csehországi viadalon állt rajthoz, ám sajnos kevés szerencsével. A Bedrichov melletti pálya bejárása során megrepedt kerékpárjának hátsó támvillája, és a sérülést a helyszínen nem sikerült tökéletesen megjavítani. Ezek után az U17-es kategóriában elért 7. helyezés nem is rossz eredmény.



A horvátországi Szamobor város mellett világranglista- és olimpiai kvalifikációs pontokért vetélkedtek a mountain bike-osok. A mezőnyben voltak egerszegiek is, akik közül 5. helyével Szücs Borbála (U15) szerepelt a legjobban. Kálmán Dániel Ákos U17-ben tizenegyedik, Dervalics Gábor pedig a Master2-es kategóriában 7. lett. Hárman pedig nem értek célba: Endrédi Máté (U19) a második defekt után, az 5. helyről állt ki; Rákosa Bence ugyanitt váltótörés miatt adta fel a küzdelmet; Horváth Szabolcs (Master2) pedig bukott és sérült bokával nem tudta folytatni a viadalt.



A következő hétvégén Dervalics Gábor már Nagykovácsiban állt rajthoz, maratoni verseny hosszú távján (80 kilo­méter). Az egész heti esőzés után különösen embert próbáló volt a kihívás, amit a ZKSE versenyzője a 7. helyen teljesített.