Kanizsa Vízilabda–Metalcom Szentesi VK 14-22 (3-5, 5-6, 2-7, 4-4)

Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Vogel, Tordai.

Kanizsa: Ajkay-Takács – dr. Illés 3, Klár, Szőke B. 3, Marnitz 4, Márkus, Balaska. Csere: Ambrusz (kapus), Spitz 2, Vlaszák, Vass B. 2, Szávai, Balli, Gál S. Edző: Regős Áron.

A két csapat a pünkösdi hétvégén Nagykanizsán találkozott ismét, azok után, hogy az osztályozó első felvonása Szentesen a hazaiak 14-7-es sikerével zárult. A párharc az egyik fél második sikeréig tart, tehát a zalaiak ezúttal időt (is) próbáltak nyerni.

A Kanizsa 3-2-es szentesi vezetésig tudott szorosan ellenfele nyomában maradni a szombati találkozón. A gólgazdag mérkőzésen becsülettel küzdött a házigazda, 4-8 után a csapat kétszer is visszajött még kétgólos hátrányra, a Szentes azonban minden hazai próbálkozásra tudott válaszolni. A vendégek tehát két sima győzelemmel őrizték meg OB I-es tagságukat.

– Véget ért a szezonunk és sajnos megint nem sikerült a feljutás – mondta a mérkőzés után a zalaiak edzője, Regős Áron, aki a szezonról szólva kiemelte: új koncepcióval indultak egy éve, sok fiatal játékos lendületét és néhány rutinosabb pólós tapasztalatát igyekeztek ötvözni. – Úgy gondolom, sikeresek voltunk, annak ellenére, hogy végül maradtunk az OB I B-ben. A szezont a másodosztály 2. helyén zártuk úgy, hogy csak két vereségünk volt, egyaránt a bajnok KSI-től. Ehhez jött most még kettő, a Szentes ellen. Ezek a csapatok sokkal többet edzenek nálunk és hosszabb ideje együtt játszanak.

A tréner azt mondta, büszke a csapatára, mert a játékosok iskola, illetve munka mellett is megtettek mindent a feljutásért. És jár a köszönet a támogatásért Balázs László klubelnöknek, valamint a másodedző Ludányi Kadosának és az erőnlétért felelős Farkas Lászlónak is. Ám a tréner az ellenkező irányba ható erőket is érzékelt:

– Vannak, akik kárörvendő módon örülnek, hogy megint nem tudtunk az élvonalba lépni, nekik annyit üzennék, hogy mi legalább megpróbáltuk… A bátraké a szerencse, és emelt fővel fejezhetjük be a szezont. A jövőt meglátjuk, remélhetőleg folytatódhat a munka, amit elkezdtünk. Bízom benne, hogy megtérülnek az erőfeszítéseink, és legközelebb feljut a Kanizsa. A Szentesnek gratulálok a bennmaradáshoz, a KSI-nek pedig a feljutáshoz, a körülmények miatt jelenleg ez a realitás.