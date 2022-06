A technikás, meredek felfelék- kel és ugratókkal tarkított csömöri pálya sok versenyző kedvence, így az egerszegiek is örömmel tértek vissza ide. A csapatból a fiú kontingens volt a népesebb, a lányoké viszont az eredményesebb, hiszen öt dobogós hely (és közte három elsőség) is összejött.



A ZKSE eredményei. Lányok, U9: 1. Horváth Anna. U11: 2. Péterffy Róza. U15: 1. Szücs Borbála, 3. Ádám Gabriella, 6. Kálmán Luca. U17: 1. Bruchner Regina. Fiúk, U9: 9. Nemes Zsigmond. U11: 9. Békefi Ábel. U13: 7. Bruchner Máté. U15: 16. Martonics Armand, 20. Forgács Patrik, 22. Nemes Ferdinánd, 24. Pálos Bence. U17: 9. Kálmán Dániel. U19: 4. Endrédi Máté, 16. Rákosa Bence. Master2: 4. Horváth Szabolcs, 5. Dervalics Gábor, 6. Gubancsik Péter.

A ZKSE válogatottjára, Bruchner Reginára eseménydús nyár vár, hiszen a Svájcban sorra kerülő ifjúsági Európa-bajnokságra is készül.