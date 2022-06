A Magyar Kajak-kenu szövetség és a Zalaegerszegi Kajak-kenu Egyesület közös rendezvényét a 8-12 éves korosztály tagjai számára szervezték meg és 22 egyesület, száznyolcvan fiatalja jött el. Ügyességi és versenyfeladatok is vártak a gyerekekre, akik olyan klasszisokkal is találkozhattak, mint Csay Renáta hússzoros maratoni kajak világbajnokunk, akinek a nevével fémjelzett akadémia volt például az egerszegi esemény egyik szervezője.

A rendező Zalaegerszegi KKE elnöke Várnai Tibor és szakosztály-vezetője, Heczeg Alíz adott tájékoztatást az esemény programjáról, vasárnap reggel pedig a viadal megnyitóján Vigh László országgyűlési képviselő és Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Vigh László kiemelte, hogy csodálatos környezetben versenyezhetnek a gyerekek, akik kísérőikkel remélhetőleg később is visszakívánkoznak ide. Vadvári Tibor az egerszegi kajaksport egyesület fejlődésében bízik, amit például az ilyen rendezvények is elősegíthetik. A nap végére az eredményhirdetésre Storcz Botond olimpiai bajnokot is Egerszegre várták.