9. Baki SE

Eszter Róbert: – Számunkra jól kezdődött a bajnokság, egy jól összerakott csapattal eredményesen kezdtünk. Mindez egészséges önbizalomra adott okot, aztán mégis – érthetetlenül – a teljesítményünk hullámzóvá vált az egész bajnokságban. Hétről hétre, ellenféltől függetlenül, nem tudtunk kiegyensúlyozottak lenni. Hiányérzetem azért van, mert szereztünk bravúros, meglepő győzelmeket, majd a kötelezőnek mondható pontok sorra csúsztak ki a kezünkből. Így aztán, amit az élet adott, annál talán egy picit többet vett el… Ezzel a teljesítménnyel elérhettük volna a Baki SE eddigi legjobb helyezését a megyei II. osztályban. Az előttünk végzett csapatoktól 22, az utánunk lévőktől 17 pontot szereztünk, ez 39, de az utánpótláscsapatunk ki nem állása miatt 3 pontot még elvettek tőlünk, így 36 ponttal a 9. helyen végeztünk. Összességében jó és sportszerű szezont zártunk, ezért köszönet a fiúknak, a szurkolóknak, a támogatóknak és a vezetőknek. Gratulálunk a Police-Ola csapatának a bajnoki címhez, sok sikert kívánunk a magasabb osztályban. A másik két érmesnek is jár a taps, mert nem érdemtelenül végeztek a dobogón. Jó pihenést kívánok mindenkinek!

10. Nagykapornak

Erdős János: – A bajnokság kezdetekor konkrét célt nem tűztünk ki, de valahol a középmezőnybe képzeltük el magunkat. Az őszi hullámzó teljesítmény után mondhatni, hogy elfogadhatóan játszott a csapat. Azzal tisztában voltunk, hogy a télen távozó meghatározó játékosunk pótlása nehéz lesz, de próbáltuk megoldani a helyettesítést. A tavaszi utolsó kilenc fordulóban Kis Bence játékosunk készítette fel a csapatot, köszönet érte, mert főleg az elején sikerült három mérkőzést zsinórban megnyerni. Utána szintén jöttek a hullámzó teljesítmények, de összességében elégedettek lehetünk, mert megragadtunk a középmezőnyben. Tanulságos volt az idény, ebből lehet erőt meríteni az előre jutáshoz.

11. Zalaszentiván

Balog Zoltán: – Örülünk, hogy megvoltunk a bajnokságban. A tavaszi szezonunk jobban sikerült, mint az őszi. Voltak olyan mérkőzéseink is, melyeket ugyan elvesztettünk, de a játék képe alapján akár meg is nyerhettünk volna. Összességében viszont a keretünk nagyon szűkös volt, 13-14 játékos szerepelt gyakorlatilag végig a bajnokságban, volt, hogy éppen csak megvolt a létszám. A bajnokság végére viszont egész jól összejöttünk, hiszen zárásként három meccset is nyertünk. Mindenképpen kell erősíteni, azért is, hogy többen legyünk, és akkor reális cél lehet, hogy a mezőny első felébe tartozzunk.

12. Keszthelyi Haladás

Horváth Gábor: – A Keszthelyi Haladás felnőttcsapata 22 fős kerettel kezdte meg 2021 augusztusában a bajnoki szezont. A nyári felkészülés jól sikerült, az ősszel megszerzett 18 pontot viszonylag gyorsan összegyűjtöttük, sajnos azonban a félév végére elfogyott a csapat ereje, ami az eredményességben is meglátszott. A téli felkészülés is megfelelő volt, a tavaszi 15 pontot ugyancsak az elején gyűjtöttük be, ám május közepétől az edzések látogatása és az eredményesség is nagyon visszaesett, több nagyarányú vereséget szenvedtünk. A keszthelyi sportélet szerves része a labdarúgás, ennek ellenére rengeteg problémával és megoldandó feladattal küzd nap mint nap az egyesület. A felnőttcsapat gyenge szereplésére gyógyír lehet az U19-es alakulat bajnoki aranyérme. A fiatalok 137 rúgott góllal és 76 megszerzett ponttal nyerték a bajnokságot. A következő szezonban remélhetőleg több fiatal szerepel majd a felnőttcsapatban. Az új bajnokságra a felkészülésünk július 15-én kezdődik, kiegyensúlyozottabb és eredményesebb szereplésben bízva.

13. Magnetic Andráshida TE II.

Szabó II. Zsolt: – Tavaly is elég fiatal csapattal indultunk el a másodosztályban, amiből a nyáron a megye I.-es csapatunk 3-4 meghatározó játékost felvitt. Még tovább kellett fiatalítanunk ezt a csapatot, egy kicsivel jobb eredményt vártam volna, mint amit sikerült elérnünk, de azt gondolom, hogy ez betudható a rutintalanságnak. Voltak mérkőzések, amikor nem játszottunk rosszul, de ez nem párosult eredménnyel. Azt gondolom, hogy ezekre a fiatalokra hosszú távon is lehet építeni. A fejlődésüket jól szolgálta, hogy ebben a szezonban játszhattak a felnőtt megyei II. osztályban.

14. Letenye

Farsang Zoltán (rangidős játékos): – Mivel a csapat anyagi támogatottsága szűkült, így a második vonalban kezdhettük az elmúlt szezont. Ezen belül, ami a tavaszt jellemezte, az röviden úgy hangzana: küszködés… Akik a színeinkben végigjátszották az eltelt hónapokat, azon labdarúgóké minden tiszteletem. Végigcsinálták becsülettel, így azt mondhatjuk, nem volt mindaz hiábavaló, hogy kitartottak a pályán és teljesítményükkel igyekeztek segíteni. Nos, a szereplés azt mutatja, hogy nem volt egyszerű idényünk. Felvetődött az is, hogy nem csináljuk tovább, a bajnokság közben egyszerűen feladjuk, ezt azonban már csak azért sem tehettük meg, mivel egyesületünkben nagyon sok tehetséges fiatal van jelenleg is. Úgy voltunk vele, értük is tegyük oda magunkat. Ez a 70-80 ifjú, nagy többségében reményteljes srác megérdemli, hogy a megyei futballban jelen legyünk és ne hagyjuk elveszni azt, amit a hosszú évek során nem először, de azért mindig felépítettünk.

15. ADA Nova SE

Szekeres Zoltán: – A Novai Sportegyesület férfi csapata ötödik szezonját kezdte meg a 2021/22-es kiírásban a megyei II. osztályban, amelyre konkrét eredményt előzetesen nem tűzött ki. A tabellán megszerzett utolsó előtti hely természetesen nem az álmaink netovábbja. Viszont, ha abból a perspektívából vizsgáljuk az idei teljesítményünket, hogy az együttes egész szezonban elvesztett 5-6 játékost sérülés következtében, illetve munkahely és egyéb tényezők miatt továbbiakat, akkor mondhatni, csodával határos a bajnokságban megszerzett 22 pont. Sajnos a versengés jellegét elég erőteljesen befolyásolják az „amatőr-profizmus” hullámai, ez megítélésem szerint totális zsákutca. Úgy gondolom, hogy lehetetlen lesz megállítani az elkövetkezendő pár évben azt az irreverzibilisnek látszó folyamatot, amelyet a csapatok „kiöregedése” mutat. A megyei II. osztály jelenleg Zala megye legbővebb versenysorozata, 30 bajnoki mérkőzéssel egy szezonban. Nem sokan gondolnak arra, hogy ez milyen mennyiségű extraterhet ró azon játékosokra, akik olyan csapatokban sportolnak kedvtelésből, mint a Nova. Köszönöm minden játékosunknak, hogy akár sérülten, akár egyéb időtöltését feláldozva a csapatunk rendelkezésére állt a szezon legnehezebb időszakaiban is. Illetve köszönöm lelkes szurkolótáborunknak, hogy végig kitartott a csapat mellett.

16. Sava Bors(f)a-Borsfa SE

Gérnyi István: – A télen sikerült négy jó képességű játékost igazolnunk, ennek ellenére a csapat mentálisan nem állt össze. Sikerült alulmúlni az őszi szereplésünket is, s azt kell mondjam, valahol a futball igazságos. Amit a hét közben nem teszünk bele, az a hétvégén megmutatja hatását, vagyis a mérkőzéseken nem is jöhet ki. Sajnos, sok problémánk volt a szombati meccsekkel, mivel akadt két alkalom, amikor egyszer csak a felnőtt, másik esetben csak az ifjúsági csapattal tudtunk kiállni. Mondhatnám azt is, hogy lehetett volna kétszer ennyi pontunk, de mivel a mérkőzések nagy részét csak 60-70 percig bírtuk fizikálisan, sajnos az a realitás, amit a tabella mutat.

A góllövőlista élmezőnye

37 gólos: Szilveszter Sándor (MP Kanizsa Murakeresztúr).

24: Lakatos Alexander (Nagykapornak SE).

22: Kovács Richárd (Cserszegtomaj), Makovecz Martin (Police-Ola).

21: Szekeres Zoltán (ADA-Nova).

20: Darabos Benjamin (Police-Ola), Józsa Richárd (Gutorfölde).

A végeredmény