Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg első embere is jelen volt az eseményen, aki elmondta: a polgármesteri hivatásnak számos felemelő eleme van. Azonban vannak fájdalmas pillanatai is, mint ez. Ahogy mondta, egy olyan fiatalra emlékezünk, aki példakép is egyben. A családnak pedig hálás, hogy létrehozták ezt az alapítványt és emlékdíjat. Azért, hogy mások meg tudják valósítani az álmaikat, hiszen Viktornak is voltak ilyenek. Az üzenete pedig az, hogy „van értelme tehetségesnek lenni és van értelme küzdeni”.

Megható emlékezések is következtek, mint Kocsits Leventéé, Viktor legjobb barátjáé, akinek szavai mindenkit megkönnyeztettek. Hegedüs Viktor Marcell édesanyja, Hegedüsné Vajda Szilvia pedig mindenkinek megköszönte, aki eljött erre az eseményre, „hogy köszöntötték ezt a tehetséges kislányt”. Levente szavaira pedig annyit mondott: az az igazság, hogy sokan szidják a mai fiatalokat, de igenis, vannak csodálatos fiatalok!”