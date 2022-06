Az eredményről mi is beszámoltunk, vagyis csütörtökön az azeri fővárosban Major Veronika a sportlövő világkupa-versenyen sportpisztolyban (30+30 lövés) az alapversenyt 585 körrel zárta, majd a nyolcas döntőben végül az ezüstérmet szerezte meg a győztes bolgár Antoanetta Kosztadinova mögött. Baku után pedig pénteken már útban hazafelé beszélgethettünk a keszthelyiek kiválóságával, elsősorban arról: a pénteken kiadott legfrissebb világranglistát már ő vezeti női sportpisztolyban.

– Nagyon örülök ennek és a jó eredménynek is – kezdte a beszélgetésünket Major Veronika. – 2019-ben valamennyi világkupaversenyen dobogós voltam, s abban az évben nyertem el az év sportlövőjének járó Golden Target-díjat is. Azt nem ígérhetem, hogy az idén is minden vk-viadalon dobogós leszek úgy sportpisztolyban, mint légpisztolyban, de jól ment a nehézségek ellenére is. Még napszemüvegben lövök a szemműtétem után, és a fényviszonyok sem voltak ideálisak odakint.

Talán nem mindenki előtt ismert, de Major Veronika április elején egy látásjavító lézeres szemműtéten esett át, ami már korábban is esedékes lett volna. De mesélje el ő maga, miről is volt szó:

– A budapesti Saint James Szemészeti Központ segítségével sikerült átesnem ezen a beavatkozáson, ami már az olimpiai előtt is szóba jött – tudtuk meg a részleteket Major Veronikától. – Tavaly, Tokió előtt viszont nem akartuk megkockáztatni, most tavasszal találtuk meg az ideális időpontot. Három hetet kellett kihagynom, hogy utána újra lőállásba álljak, de úgy érzem, lassan kijelenthető, hogy százszázalékos állapotba kerültem. Örülök, hogy túljutottam ezen a beavatkozáson.

Idehaza Eb- és vb-válogató vár Major Veronikára júniusban, majd júliusban Csangvonban (Dél-Korea) újabb világkupaversenyre utazik.