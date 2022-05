ASI DSE–Kanizsa Vízilabda 12-17 (3-2, 3-5, 3-4, 3-6) Budapest, 50 néző. Jv.: Petik, Bereczki.

Kanizsa: Ambrusz – Vass B. 1, Klár 3, Spitz 3, Márkus 1, Gál S. 3, dr. Illés. Csere: Solymosi, Vlaszák, Szávai 2, Balli, Balaska 4. Megbízott edző: Ludányi Kadosa.

Nem volt teljes a zalaiak kerete, és az edző, Regős Áron is igazoltan hiányzott a találkozóról. Ettől függetlenül sikerült megnyerni az újabb összecsapást, amit szombaton a szezonzáró követ a sereghajtó fővárosi Neptun otthonában. Ennél is fontosabb azonban, hogy június 1-jén (jövő szerda) a Szentesi VK vendégeként vívja meg az élvonalba kerülésért kiírt osztályozó első meccsét a Kanizsa Vízilabda.

Ludányi Kadosa: – Kemény mérkőzésre számítottunk, főleg mert három játékosunk is hiányzott. Nehéz csatát is vívtunk, bár az otthoni egygólos győzelemnél most nagyobb lett a különbség a végére. Elégedett vagyok, főképp, mert erős volt a hazai pálya… A végén az erőnlét döntött.