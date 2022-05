A sörgyáriak az Északnyugati csoportban a második helyen végeztek. A csoportelsők az első körben kiemeltek voltak, a másodikok játszottak egy másik csoport harmadik helyezettjével a nyolc közé jutásért.

Kanizsa Sörgyár SE II. - Vecsési SE 9:1

Győztek: Végh 3, Mátrai 3, Orbán 2, Mátrai-Végh. Csapatvezető: Jakabfi Imre

A nyolc közé jutásért a teljesen ismeretlen Vecséssel találkoztak. Rutinos játékosok alkották, de az első néhány mérkőzés után már látszott, hogy a kanizsai győzelmet semmi sem veszélyezteti.

Kanizsa Sörgyár SE II. - Kecskeméti Spartacus SK és KT. II. 6:4

Győztek: Végh 3, Mátrai 1, Orbán 1, Végh-Mátrai. Csapatvezető: Jakabfi Imre.

Továbblépve a négy közé kerülésért a Kecskemét várta Véghéket. Az ellenfél nélkülözte az egyik legtehetségesebb magyar utánpótláskorú játékosát Polónyit, így a kanizsai csapat tűnt esélyesebbnek. Így is lett koncentrált játékkal nyertek.

Kanizsa Sörgyár SE II. - Statisztika Utánpótlás Akadémia I. 6:4

Győztek: Végh 3, Mátrai 2, Mátrai-Végh. Csapatvezető: Jakabfi Imre.

A döntőbe jutásért nehéz ellenfél várt a kanizsai gárdára. Ugyan a Statisztika új néven szerepelt, de továbbra is a legjobb magyar utánpótlás állománnyal rendelkezik. Végh továbbra is remek formában játszott, Mátrai is összeszedte magát és hozta a győzelemhez szükséges két egyéni meccset. Az ő legyőzésük nagyon nagy bravúrnak számított, hiszen az elmúlt időszakban erre nem volt példa.

Kanizsa Sörgyár SE II. - Club Aréna Győr BMDSE II. 4:6

Győztek: Végh 2, Mátrai 1, Mátrai-Végh. Csapatvezető: Jakabfi Imre.

A jól menetelő sörgyáriak a döntőben azzal a győri együttessel találkoztak, akiktől a csoportjuk őszi és tavaszi fordulójában is 7:3-ra kikaptak. Most ezekért a vereségekért revansra készültek. Jól is indult a mérkőzés, viszonylag simán nyerték a párost. Az egyéni meccsek során Végh folytatta remek szereplését és biztosan legyőzte ellenfeleit. Mátrainak már nem volt ilyen szerencséje, csak egyet nyert. Orbán "menthette" volna meg újra a csapatot, de nem bírta a nyomást. A döntőben a legminimálisabb arányban kaptak ki az erősebb játékerőt képviselő Győrtől.

Jakabfi Imre: "Az ezüstérem így is fantasztikus eredmény, túlteljesítettünk minden várakozást. Ez az eredmény azt jelentené, hogy második csapatunk is játszhatna az Extraligában. Mivel már van ott csapatunk, a szabályok ezt a lehetőséget nem engedik meg. A csapatot egyértelműen dicséret illeti: Végh fantasztikusan játszott minden egyéni és páros mérkőzésen. Mátrai is szinte végig jól játszott, a páros meccseken kitűnt. Orbán mostanra teljesértékű csapattaggá vált, hatalmas fejlődésen ment keresztül. Újházi most nem szerepelt, de korábban sokszor számíthattunk rá."