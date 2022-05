Vasas Kubala Akadémia – ZTE FC 1-2 (0-1)

Budapest, 50 néző. Jv.: Sovány.

ZTE FC: Császár H. – Nagy, Császár F., Pupos(Tollár), Luczi (Szegedi), Nyári (Hetyei), Grubits, Tóth (Bánfi), Harsányi, Jelenics, Hargas. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Caviccholo (67. – 11-esből), illetve Grubits (19.), Hargas (62.).

A tabellaszomszédok találkozóján vendégek átérezték a találkozó fontosságát. Egy győzelemmel ugyanis bebiztosíthatták a hatodik helyezésüket és már az első húsz perc végén megszerezték a vezetést. A találkozó műfüves pályán zajlott, amelyhez nehezen alkalmazkodott a zalai csapat, amelynek gondot okozott a Vasas kellemetlen stílusú játéka is. A vendégek nem játszottak jól, de így is sikerült növelni az előnyt, mire a házigazdák tizenegyesből szépítettek. A hátralévő időben a ZTE FC taktikus játékkal megtartotta előnyét.



Pergel Andrea: „Erősen közepes játékkal is megérdemelten nyertünk.”

ADA Nova - Budaörs

0-5 (0-0)

Nova, 70 néző. Jv.: Kozma.

Nova: Sebők – Sóstai, Horváth V., Szentes (Szokol), Molnár, Gergelics (Novák), Farkas, Szabó, Németh (Orbán), Szollár, Buncsák. Edző: Szekeres Zoltán.

Gólszerzők: Andriska (66.), Kajdy (72., 84.), Kardos (82.), Turcsek (88.).



A tabellán harmadik helyezett Budaörs az első félidőben is enyhe mezőnyfölényben játszott, de tartotta magát a Nova. A második félidőben a házigazda egy kapufát lőtt, ami kipattant és szinte rögtön ezután megszerezte a vezetést a Budaörs. Innentől már nem tudott ellenállni a folyamatos rohamoknak a zalai csapat és zsinórban lőtték a gólokat a vendégek.

Szekeres Zoltán: „Megérdemelten győzött a Budaörs, mi a végére teljesen elfáradtunk.”.



Császár Hanna jól védett a ZTE kapujában, és csak büntetőből tudták bevenni azt a fővárosiak

Fotó: Katona