Paksa Tibor kötődése Csesztreghez családi eredetű, hiszen édesapja, néhai Paksa Imre a falu általános iskolájának volt a tanára, emellett kiemelt érdeklődést mutatott a település néprajza és helytörténete iránt. A sport ugyancsak az érdeklődési körébe tartozott, ez a szenvedély pedig a szintén pedagógus hivatást választó fiára is átragadt.

– Apám a csesztregi labdarúgócsapat hálóőre volt egykor, egy fényképet is őrzök róla a hatvanas évekből, amikor egy mérkőzésen ott áll a kapuban – mesélte az életműdíjas tanár.

– A foci iránti elköteleződésem bizonyára ennek is köszönhető. Játékosként csak az ifjúsági csapatnak voltam tagja, de szurkolóként évtizedeken át ott voltam a pálya szélén. Ma már csak az újságból követem a csesztregiek szereplését, talán ezért is éreztem késztetést arra, hogy jobban belemélyedjek a csapat történetébe. Időm van rá, apám munkássága miatt pedig motivációt is érzek arra, hogy feldolgozzam a Csesztreg SE néven indult labdarúgóklub történetét.

Paksa Tibor hozzátette: a falu első labdarúgóklubját Eppinger Arnold és a Salamon testvérek alapították. A hőskorban még nem szervezett keretek közt játszottak a helyiek, a környező települések (Zalabaksa, Zalalövő és Lenti) csapataival vívtak barátságosnak mondott, de valójában olykor vérre menő csatákat. A negyvenes évek elején a leventebajnokságban indult Csesztreg, majd a II. világháború után újraszervezték a csapatot. Az első nem helyi játékosok a hatvanas években jelentek meg a gárda tagjai között, ők a szomszédos Nemesnép határőrlaktanyájában szolgáló fiatalok voltak.

– A csesztregi labdarúgócsapat legeredményesebb időszaka Fentős Pál edző nevéhez köthető – tette még hozzá Paksa Tibor. – Az ő irányításával 2004-ben megyei bajnokok lettek, majd egészen 2010-ig az NB III Bakony csoportjában szerepeltek. Olyan is előfordult, hogy a 3. helyen álltak. 2010-től újra a megyei bajnokság első osztályában játszik a csesztregi csapat.