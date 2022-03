Zalakerámia-ZTE KK - Alba Fehérvár 73-83 (18-24, 14-16, 17-22, 24-22)

Zalakerámia-sportcsarnok, 700 néző. Jv.: Papp P., Söjtöry, Nyilas.

ZTE: Wilson 12/6, Takács Ma. 2, De Cosey 14/6, Barnett 17/9, Holton 2. Csere: Horti 7, Parks 7/6, Németh 2, Polster, Révész. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

Alba: Pongó Marcell 9/6, Vojvoda 17/9, Fakuade 10, Lukács 2, Omenaka 13. Csere: Stark 2, Davis 14/6, Smith 8, Takács Mi. 5, Szabó 3/3, Balsay. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Kipontozódott: Horti (39.), illetve Stark (32.).

A hazaiak öt rontott triplakísérlettel kezdtek (az egyik után a gyűrűről lecsorgó labdával Holton volt eredményes közelről), miközben a Fehérvár első öt dobása hibátlanul célba ért (4. p.: 2-11). Persze ők nem kényszerültek folyton messziről dobni, hiszen ki tudták játszani a zalai védelmet. A 6. percben Takács Martin, a hazaiak Albától kölcsönvett hátvédje, és ikertestvére, az otthon maradt Takács Milán először találkozott ellenfélként a parketten. A 7. percben pedig először tapsolt a zalai publikum: pályára lépett a vendégeknél a tavaly még egerszegi Szabó Zsolt. Hazai oldalon Parks jól szállt be, adott egy kis lendületet csapatának (9. p.: 17-20), de a negyedet azért simán nyerték a vendégek. A második negyed elején Wilson bedobta az első zalai hármast (12. p.: 23-26), a hangulat pedig emelkedni kezdett. Ebben volt része a játékvezetőknek is. A ZTE végre elérte az üzemi hőmérsékletet, négy kísérlete is volt, hogy tovább csökkentse a különbséget, de ezek rendre kimaradtak, s a holtpontról Fakuade révén az Alba tudott elmozdulni. Ettől függetlenül vendég időkérés következett, ami zalai szempontból tovább rontott a helyzeten (16. p.: 23-33). Barnett nagyon finoman fogalmazva nem fogott ki jó napot, az első félidő hajrájára azonban Parks mellett De Cosey is belőtte magát végre távolról (19. p.: 32-35). Ennél közelebb azonban megint nem sikerült jutni a vendégekhez (32-40).

A második félidőt Pongó kezdte triplával, majd Horti beütötte harmadik hibáját (22. p.: 36-45). A ZTE harcolt, de ennél a 9 pontnál sehogy nem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez (26. p.: 42-51). A ZTE-n az sem segített, hogy az ellenfél sem volt tűéles, Vojvoda például egy alkalommal távolról a gyűrűt sem találta el. Cserébe a túloldalon Wilson elrontotta mindkét büntetőjét (28. p.: 42-57). Nem sokkal később Barnett hatodikra bedobta első tripláját, és ezzel a hazai csapatból ő lett az úttörő, aki átlépte a 10 szerzett pontos határt. A harmadik negyed legvégén... A különbséget tekintve a mérkőzés az eldőlt-határon billegett, a játék képe azonban ennél rosszabbat mutatott, amikor a felek elkezdték az záró tíz percet (49-61). Melyet az Alba részéről alig egy perc alatt négy személyi hiba és Stark kipontozódása vezetett fel, de persze zalai pont nélkül mindez édeskevés (33. p.: 53-65). Aztán Barnett dobott egy triplát (24. próbálkozásra ez volt a 6. hazai találat távolról), majd két jó védekezés után De Cosey és Parks felcsillantotta a reményt (36. p.: 60-65). Minden szenvedés ellenére ki kell emelni: a ZTE a meccsen harmadszor jött vissza 10 pont feletti hátrányból - de az öröm most sem tartott sokáig (37. p.: 60-70). A végjátékot Vojvoda két hármasa vezette fel, amikor nagyon kellett bedobta. A különbség negyedszer és utoljára nőtt tíz pont fölé az Alba javára.

Emir Mutapcic: "Túl hosszúnak bizonyult nekünk a bajnoki szünet. A csapat kiesett a játék-ritmusból, nem voltunk képesek zsinórban két-három jó védekezést és támadást produkálni, illetve rengeteg üres dobást és ziccert is rontottunk."

Matthias Zollner: "A mérkőzés java részében jól játszottunk, ennek köszönhető a győzelmünk. Arra kell törekednünk, hogy kitoljuk azt az időt a mérkőzéseken, amikor megfelelő intenzitással kosarazunk."