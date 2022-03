A siker értékét növeli, hogy az egerszegi csapat legutóbb 2018-ban volt aranyérmes, azóta a legfényesebb érem rendre a Tisza-parti együttes tagjainak nyakába került.

A ZTK ráadásul ezúttal edzője, a lebetegedett Fehér László nélkül gurított.

– Telefonon tartottuk a kapcsolatot, és ezek szerint működött a dolog – mesélte a tréner, aki a meccs előtt úgy érezte, a győzelemre van esélye csapatának, a bajnoki címet viszont 4:1-hez adta a hazaiak javára. – Az első körben nem dőlt el semmi, a folytatásban viszont óriási jelentősége volt, hogy Nemes Attila káprázatosan dobott, az általa kiharcolt faelőny megnyugtatta a srácokat. A befejező pároknál Járfás Szilárd maradandót alkotott, hiszen 0-2-ről állt fel, Kakuk Leventének pedig nem remegett meg a keze a rutinos Karsai László ellen. Fontos volt, hogy a fordulópontokból győztesen kerültünk ki, ezeket gyakoroltuk is. Külön büszkeség, hogy a Szeged magyar csapattól legutóbb 2018-ban kapott ki hazai pályán, amikor mi ugyancsak a Tisza partján lettünk bajnokok.

A ZTK-FMVas elnöke, Takács László azzal kezdte az értékelést: már a szezon előtt nyilvánvaló volt, hogy a bajnoki cím sorsa a Szeged elleni két meccsen dől el.

– Nagyon érdekes lélektana van ezeknek a mérkőzéseknek – fogalmazott Takács László.

– A nagy tét ott van a játékosok vállán, és látható, néhányan nehezen is függetlenítik magukat ettől. Az őszi, egerszegi meccsen inkább minket nyomott agyon ez a súly, most pedig a Szeged maradt el meszsze a tudásától. Ettől függetlenül a sikerünk megérdemelt, úgy érzem, az a csapat nyerte meg a bajnokságot, amely a tudása, a szakmai ereje alapján most inkább megérdemelte az aranyérmet. Hiszen tudni kell azt is, hogy az ellenfél játékosállománya a tavaszra meggyengült, egy szerb világbajnok tekés elhagyta őket.

Fehér László edző a siker kapcsán még hozzátette: reméli, hogy sikerül együtt tartaniuk a ZTK-FMVas jelenlegi keretét, s ha így lesz, akár több éven keresztül is uralhatják a hazai bajnokságot.