A Dél-zalai Vízmű SE versenyzői közül Korosztályában Sipos Benedek 100 méter gyorson, valamint Andrási Zsófia 100 m háton szerzett ezüstérmet, a harmadik helyezetteknél pedig Sipos (50 m hát), és Andrási Zsófia (200 m gyors) mellett még Szabó Flóriánt (200 m gyors) is köszönthették. Ötödik pozíciót Szabó Norbert (200 m mell), Szabó Flórián (200 m mell), Magyar Borostyán (200 m mell), Korcsmáros Luca (400 m vegyes, 800 m gyors), Kantó Marcell (100 m hát) könyvelhettek el, László Kinga (200 m mell), Sipos (100 m mell), Andrási Zsófia (800 m gyors) hatodikként (is) értek célba, Kantó (200 m gyors), Korcsmáros (200 m pillangó) hetedik helyezést is gyűjtött be, s Korcsmáros (200 m gyors), valamint Szabó Norbert (100 m hát) egy-egy nyolcadik pozíciót is bezsebelt a döntők során.

A zalaegerszegi Zalaco-ZÚK csapatából a fiúk versenyében Nagy-Selmeczy Bulcsú vitte a prímet, aki három alkalommal is is dobogóra állhatott. Először a 200 m gyorsúszásban nyert ezüstöt, majd 400 m vegyesen ugyancsak másodikként csapott célba, végül 800 m gyorson sikerült megszereznie az aranyérmet. A lányok közül ezúttal Koltai Vanda szerepelt a legsikeresebben, kétszer vehetett át aranyérmet (400 m vegyes és 200 m pillangó), 200 m gyorson pedig bronzérmes lett. Scheffer Eszter szintén kiválóan versenyezve 200 m gyorson bronzérmes, 400 m vegyesen ezüstérmes, míg 200 m pillangón a korosztályában szintén aranyérmes helyezést ért el. Nagy Napsugár csatlakozott még az éremgyűjtők táborához, aki 400 m vegyesen egy bronzéremmel, 800 m gyorson pedig ezüstéremmel gazdagította az egerszegiek éremkollekcióját.

…valamint a Zalaco-ZÚK küldöttségének tagjai

Forrás: ZÚK

Nett Vivien nem lehetett ott Kaposváron, hiszen a Zalaco-ZÚK utánpótlás-válogatott úszója, edzőjével, Horváth Csabával a magyar válogatott kerettel éppen edzőtáborban volt, hiszen ő is készül a március 24-től kezdődő, az izraeli Eilatban megrendezésre kerülő nyílt vízi Európa Kupára.