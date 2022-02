HÜBNER Nyíregyháza BS - Zalakerámia-ZTE KK 76-78 (15-19, 23-16, 18-17, 20-26)

Nyíregyháza, Continental Aréna, 500 néző. Jv.: Kapitány, Farkas, Pozsonyi.

Nyíregyháza: Johnson 10/3, Bryce 18/6, Kiss B. 5/3, Pipiras 13/9, Suárez 23/6. Csere: Anda, Mokánszki, Bazsó 2, Leday 3/3, Bus 2. Vezetőedző: Pethő Ákos.

ZTE KK: Wilson 12, Takács M., De Cosey 12, Barnett 18/9, Holton 7/3. Csere: Parks 14/6, Németh Á. 7/3, Horti 4, Révész 4. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

Már pénteken elutazott az újabb találkozó helyszínére a ZTE KK, majd szombaton délben egy átmozgató edzés következett Emir Mutapcic kerete számára. Úgy zalai, mint hazai oldalon is minden játékos rendelkezésre állt, így érdekes összecsapás ígérkezett. A Nyíregyháza egy nagy bravúr birtokában, hiszen kedden Szolnokon nyert, várta a zalaiakat, aki a legutóbbi fordulóban a DEAC legyőzésével elmozdultak az utolsó helyről.

Nem kezdett rosszul a ZTE KK, sőt, vezetett és mindig volt válasza a hazai pontokra. Sőt, Parks újabb közelije után (13-19) jött is a hazai időkérés, de hiába, hiszen a nyitó negyedet a ZTE KK megnyerte. nem volt látványos a játék, viszont a zalaiak fegyelmezetten játszottak, a Nyíregyhátza pedig érezhetően kereste a játékát, hiszen nem tudott ritmusba kerülni. Az egerszegiek továbbra is jól találták meg a hazai gyenge pontokat (17-25), azonban a házigazda is kezdett keményíteni a védekezésén, így időt kellett kérnie immár Emir Mutapcicnak a ZTE KK bosnyák mesterének is. Érdekes volt megfigyelni, hogy mindkét csapatnál eloszlottak a pontok a játékosok között, miközben a ZTE továbbra is vezetett (24-29). Zalai oldalon Jordan Barnett ekkor már huzamosabb pihent, aztán visszatért, de egyenlített a Nyíregyháza (33-33) és Barnett volt az, aki újra előnybe hozta a ZTE KK-t. A félidő utolsó perce a Nyíregyházának jött ki jobban, Bryce hármasával a hazaiak három ponttal vezettek (38-35).

A második félidőt egyértelműen a hazaiak kezdték jobban és tíz ponttal ellépett (45-35). A zalaiak dobószázaléka visszaesett, nyíregyházi oldalon a chilei válogatott Suárez kezdte elkapni a fonalat, hogy aztán a másik oldalon De Cosey is (50-47). Azonban Bryce bejelentkezett egy újabb triplával, de semmi nem dőlt el. A ZTE KK azt elérte, hogy az utolsó negyedre nem szakadt le (56-52), hogy aztán Barnett és Holton tripláival egyenlítsen (32. p.: 58-58), de messze volt még a vége. A Nyíregyháza kezdte kézbe venni az irányítást, Horti hibájánál egy törés látszott, azonban Parks triplája és duplája után 74-73-ra jött fel a ZTE KK, sőt Wilson pontjaival már a ZTE vezetett (74-76). Nem volt sok idő hátra, valamivel több, mint egy perc. Derrick Wilson egyik büntetője büntetője bement, labdát szerzett a ZTE KK, Barnett újabb büntetője pedig azt jelentette, hogy a ZTE KK két ponttal nyert, és többel, mint amennyivel Zalaegerszegen kikapott a Nyíregyházától, amely novemberben csupá egy egységgel volt jobb.

Ez a győzelem a ZTE KK-nak most nagyon kellett és immár a PVSK-t is megelőzte a tabellán. A zalaiak a 12. helyre jöttek fel.

A szombati további eredmények:

Paks -Kecskemét 76-80

Körmend - Alba Fehérvár 91-83

Falco KC - Szeged 93-72

Kaposvár - PVSK 82-75

Sopron- Szolnok 83-78.