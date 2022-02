S hogy miért is írjuk ezt? Nos, vegyük éppenséggel a nyitómeccset, amin a Mol Fehérvár a rendkívül gólerős Paks vendége lesz pénteken 20 órától. A Fehérvár FC a tavasz eddigi leggyengébb formában lévő együttese, hiszen mind a négy találkozóját elvesztette, a legutóbbi fordulóban például a kiesés elől menekülő Újpest győzte le. A székesfehérvári együttes viszont továbbra is a negyedik helyen áll 29 ponttal, éppen annyival, mint amennyit az ötödik ZTE FC gyűjtött.

Az egerszegiek tavaszi mérlege 50 %-os, hiszen két győzelmük mellett két vereségük van. Mégis pozitív "kicsengésű " mindez, hiszen az 5. helyen áll Waltner Róbert együttese. A Gyirmóton aratott múltkori siker az önbizalmat is erősítheti, ráadásul most olyan ellenfél következik, amely eddigi produkciója alapján nem véletlenül harmadik, és szerzett már 40 pontot. A Kisvárda tavaszi mérlege 3 döntetlen és 1 győzelem, ám a legutóbbi két fordulóban nem tudott győzni Révész Attila csapata, ami után a szakmai igazgató büntetéseket helyezett kilátásba. Azt is megjegyezte egy interjúban - nem nevesítve a játékosokat -, hogy három labdarúgó teljesítményével különösen elégedetlen, akik akár ki is maradhatnak a keretből.

A ZTE FC számára ez egy fontos mérkőzés lesz. Az egerszegiek az első kört éppen Kisvárdán zárták, és egy hármas győztes sorozat után a szezon legnagyobb arányú vereségét szenvedték el (5-0). Emiatt is lenne miért visszavágni, de nem ez a legfontosabb vezérlőelv. A kék-fehérek az első kört 14 ponttal zárták, most pedig már 15 pontjuk van a második etapban - és ugyebár van még belőle hátra egy meccs. Ha a ZTE FC begyűjtené a 3 pontot, tovább erősítené helyzetét a középmezőnyben. A motivációval úgy hírlik, nincs gond, ez látszott Gyirmóton is. Szombaton eleve egy erősebb csapat lesz az ellenfél, de persze a mindenkori forduló előtt el kell mondani azt is: nem tudni, esetleg ki esik ki a keretből. A tesztelések továbbra is kötelezőek, és bárkinél "jelezhet" koronavírust, amit az elővigyázatosság ellenére sem lehet kivédeni.

Eltiltás miatt viszont egyik csapatból sem lesz hiányzó. Sérülések persze lehetnek, ahogy a ZTE keretéből is kimaradt Gyirmóton a télen érkezett horvát Sime Grzan. A Kisvárda már nem az az "egygólos" csapat, mint volt tavaly, amikor úgy zárt végül az 5. helyen, hogy a mezőnyben a legkevesebb gólt - 30-at - lőtte. Most már 37-nél jár, eddigi győzelmei zömét két lőtt góllal hozta (összesen nyolc alkalommal a 11-ből), és van két 5-0-s sikere is: a ZTE mellett az MTK-t is ilyen arányban győzte le. A ZTE FC szintén támadófutballt játszik (31 lőtt találata van), ezt senki ellen nem adta fel, így szombaton " ráadásul délután, ideális futballidőpontban " egy jó mérkőzést láthatnak majd a szurkolók.