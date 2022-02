A Százhalombattán rendezett verseny szombati napján a pisztolyosok szerepeltek, s a teljes hétvége legkiemelkedőbb eredménye is ekkor született. A riói olimpikon, a BHSE versenyzője, ám továbbra is Egerszegen élő Tátrai Miklós kiváló, 584 körös eredményt ért el az alapversenyben, ami nemzetközi szinten is kiválónak számít. Tátrai a juniorokkal összevont döntőben végül harmadik lett, de a válogatásnál az alapversenyben elért eredmény számít döntőnek. A tokiói olimpikon Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi LK kiválósága a női légpisztolyosoknál az alapversenyben (578 kör) és a döntőben (241,9) is a legjobb volt. A junioroknál a keszthelyi Kálóczi Regina 554 körrel az 5. helyen végzett. Vasárnap a puskások következtek. A férfimezőnyben ezúttal nem állt lőállásba Péni István, távollétében pedig az esélyeknek megfelelően Pekler Zalán volt a legjobb, az alapversenyben 628, a döntőben 252,3 körrel lett első.

A ZTE SKK tagjai is ott voltak a mezőnyben és egészen remek eredményekkel tették le névjegyüket. A felnőttek alapversenyében a korábbi Eb-bronzérmes Somogyi Péter negyedik helyen végzett 621,1 körrel, amivel bejutott a döntőbe. És bejutott a fináléba két tanítványa is, hiszen a juniorok között lőtt Kálmán Bálint 624,9 körrel megnyerte a fiatalok alapversenyét, Varga Botond pedig 621,0 körrel negyedikként jutott be a döntőbe. Abba a döntőbe, ahol aztán a már említett győztes komáromi Pekler Zalán mögött Varga Botond lett a harmadik, Kálmán Bálint a negyedik, Somogyi Péter pedig a hatodik.

Kálmán Bálint a juniorok között lesz válogatott Forrás: ZTE SKK

A nemzetközi szövetség (ISSF) legfrissebb világranglistán Major Veronika áll az élen a női légpisztolyosoknál, a férfiaknál Tátrai Miklós jelenleg a harmadik.

A Magyar Sportlövők Szövetsége elnöksége pedig hétfőn kijelölte a norvégiai légfegyveres Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott keretét is. A nőknél természetesen ott lesz Major Veronika, a férfiaknál Tátrai Miklós, és nem kis öröm, hogy Kálmán Bálintot is beválogatták az utazó csapatba, aki a juniorok között képviseli majd a magyar színeket.