Josop Spoljaric szépségdíjas találatot szerzett, Ubochioma Meshack pedig szép egyéni alakítás után növelte kétgólosra a zalai előnyt már a szünet előtt.

Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője ennek fényében is rendkívül elégedett volt együttese eredményével és persze hozzállásával is a sereghajtó otthonában.

- Örülök és gratulálok a csapatnak, fontos győzelmet arattunk. AZ ezelőtti mérkőzésen jól és szépen játszottunk, most nem, viszont nagyon fontos három pontot szereztünk. Ebben a felállásban még nem játszottunk, hiszen a mérkőzés előtt két órával kellett megváltoztatni a tervezett kezdőcsapatot. Ketten kiestek Covid-fertőzés miatt és a harmadik tervezett kezdőnkről szerdán derült ki, hogy ő sem játszhat. viszont ezekben a játékosokban kellett bíznom, és bíztam is. Az nem volt mindegy, hogy ki szerzi az első gólt, az MTK-nak és nekünk is voltak erre lehetőségeink. Mi szereztünk végül meg ezt a gólt és el kell mondani, hogy Spoljaric rengeteg kritikát kapott az ősszel, főleg akkor, amikor a Mezőkövesd ellen kihagyta azt a nagy helyzetet. Akkor is elmondtam, ezért nem szabad egy játékost sem leírni, most remélem, látta mindenki, milyen szép gólt lőtt. Két hetet kihagyott ő is a Covid miatt, kedd óta edz, játszott nyolcvan percet.

A szakvezető arról is beszélt, hogy Gyurján Márton mellett nem maradt másik kapus a keretben, hiszen Demjén Patrik volt az egyik váratlanul kimaradó kerettag.

- Koszta Márk lett volna a kapus, ha mondjuk Gyurján Marci megsérült volna - árulta el Waltner Róbert. - Már Siófoknál jártunk, amikor szóltam Marcinak, hogy neki kell védenie, de nem volt bennem semmi félsz emiatt, hiszen remek kapus, aki jól készül minden meccsre és láthattuk, hogy jól is védett.

Márton Gábor, az MTK Budapest szakvezetője csapata sok kihagyott helyzetén is kesergett.

- Sajnos ilyen passzban vagyunk mostanában. Az ellenfél két kapura lövésből rúgott két gólt, mi nyolcból egyet sem. Nem merünk és elkapkodjuk a lehetőségeket. Az edzéseken ez nem jellemző, de a meccs, mint tudjuk, az mindig más. Sajnálom a gyerekeket, mert nagy munkát tettek bele, sok helyzetünk volt, jól játszottunk. A meccs képe alapján az iksszel sem egyeztem volna ki, de kikaptunk -nyilatkozta a találkozó után az MTK vezetőedzője.