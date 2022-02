NB II. Délnyugati csoport, férfiak:

PEAC - Tungsram SE 23- 28 (11-13)

Pécs, 150 néző. Jv.: Horváth Z., Simó.

Tungsram: Szabó M. - Kovacsics 5, Füstös 6, Szabó G. 5/2, Hári 7, Péter 2, Sass 1. Csere: Gelencsér A. (kapus), Kiss G., Balogh P. 1, Kisgéczi 1. Játékos-edző: Csalló Ádám. A listavezető kanizsai férfi kézisek nem is kezdhették volna rangosabbnak tekinthető meccsel a tavaszi szezont, mint a második PEAC-cal, ráadásul Pécsen. A nagykanizsaiak az idény nyitányán éppen a baranyaiak ellen szenvedték el egyetlen vereségüket, pikáns találkozóra volt tehát kilátás. A csapatok gyakorlatilag a második félidő közepéig nem tudtak egymástól ellépni, ugyanakkor a pécsiek háromgólos hátrányból is viszszajöttek. A 48. percben 22- 18-as Tungi-vezetést mutatott az eredményjelző, onnan vált egyre biztosabbá a vendégek játéka, melyből eredően már meg is tudták nyerni a mecscset. Szombaton a Tungsram 16 órától a Kiskőröst már a Kanizsa Arénában fogadhatja.

Jók: Szabó M., Hári, Füstös, Hári, Kovacsics.

NB II. Délnyugati csoport, nők:

Marcali VSZSE - Tungsram SE 26-18 (13-9)

Marcali, 160 néző. Jv.: Szászfai, Tasnádi.

Tungsram: Dudora - Szmodics D. 1, Szabó E. 5/2, Horváth A. 1, Füstös, Kovács B. 4/3, Szmodics V. 6. Csere: Tóth V. (kapus), Csivre E., Csivre V. 1, Andor, Kálovics E., Kovács D. Edző: Baranyai Zsolt.

A tizenkettedik helyen álló fogadta a tizedik kanizsaiakat, akik talán nem véletlenül bízhattak abban, hogy lehet esélyük a mérkőzésen. Ugyanakkor a meccsről Baranyai Zsolt edző elmondta, hogy tanítványai nagyon gyengén kézilabdáztak, a meghatározó játékosaik közül senki nem tudott elfogadható teljesítményt nyújtani. A dél-zalaiak "leestek " így a 11. helyre, vasárnap 11-től pedig az Alba Fehérvár KC U22-vel immár ők is az Arénában mérkőznek. Jó: Szmodics V.

Hévíz SK - Szekszárdi FGKC 21-36 (9-17)

Hévíz, 70 néző. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.

Hévíz SK: Molnár - Fekete 2, Balogh B., Burghardt L. 5, Holczbauer 6, Burghardt V. 5, Pem 1. Csere: Horváth Sz. (kapus), Morácz 1, Horváth L. 1, Balogh N., Holczer. Edző: Kissné Gliba Adrienn. Előbb a 12. percben 6-6-nál, majd tíz perccel később került emberhátrányba a Hévíz. Ekkor a vendégek négygólos előnyre tettek szert, a Hévíz támadott, ám lövéseik elakadtak a sorfalban, és minden igyekezet ellenére nem sikerült a hátrányból faragni. A listavezető vendégek megérdemelten nyertek. Jó: Burghardt V.