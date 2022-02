ZTE ZÁÉV– Ipartechnika Győr 2:6 (3297:3376)

Zalaegerszeg. Szuper Liga, női mérkőzés. Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Sabján 518 – Szabó R. 546, Csurgai 561 – Tóth K. 593, László 570 – dr. Frank 529, Airizer 590 – Németh 541, Fábián 521 – Horváth S. 562, Gál 537 – Sass 605.

Tabellaszomszédok rangadója következett, hiszen a vendégek az első helyen állnak. A győriek kezdtek jobban, és az első körben két meccspontot is szereztek, valamint faelőnyre tettek szert. A folytatásban is az éllovas játszott jobban, és hazai részről csak Airizer szerzett egy pontot. A ZTE ZÁÉV elmaradt a megszokott átlag csapat fájától, hiszen hazai oldalon többen gyengélkedtek. A vendégek sikere megérdemeltnek mondható.

Ifjúsági: ZTE ZÁÉV – Ipartechnika Győr 3:1 (905:894). Egyénileg: Bödör 456, Gróf 449.

ZTK FMVas –Győr SZOL TC 6:2 (3598:3515)

Zalaegerszeg. Szuper Liga, férfi mérkőzés.Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Fehér Z. 618–Németh 601, Kakuk 600–Danóczy 599, Kozma 581–Pete II. 584, Járfás Sz. 602–Kiss N. 553, Farkas Á. 589–Lendvai 599, Pintér 608– Somodi 579.

Az esélyesebb zalai csapat a vártnál nagyobb ellenállásba ütközött. A győriek nagy küzdelemre késztették a házigazdákat, és a meccspontok nagy csatában dőltek el. Több párharc sorsáról is az utolsó dobások döntöttek, és az egerszegiek ezen végjátékok döntő többségében jól koncentráltak. A ZTK- FMVas végül is hozta a kötelező győzelmet, és egyedüli csapatként továbbra is ott van a Szeged nyomában.

Ifjúsági: ZTK FMVas–Győr SZOL TC 4:0 (1152:1023). Egyénileg: Borsos 586, Oswald 566.