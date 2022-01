A múlt héten szintén rangadó következett volna a ZTE NKK számára, ám a fővárosiak a csapatukat sújtó betegséghullám miatt kérték a meccshalasztást. Így pedig még jobban besűrűsödik Czukor Bence együttese számára a január második fele, de a szakvezető bízik benne, hogy jól jön ki a csapata ebből.



– Sajnáltuk, hogy elmaradt a múlt heti meccsünk, hiszen jól zártuk a múlt évet a szekszárdi győzelemmel és úgy éreztem, hogy jó formában várjuk az újat is – említette Czukor Bence, amikor az újrakezdéssel kapcsolatban megkerestük. – Most viszont készülünk a vasárnapi találkozóra, ami rangadó lesz és nagyon komoly négy mérkőzés vár ránk az elkövetkező két hétben. Olyan együttesekkel is játszunk, akik előttünk állnak, így a bajnokság későbbi részére is meghatározó lehet most ez az időszak, hogy még húsz mérkőzés hátravan a bajnokságból. Vasárnapi ellenfelünk, a PINKK második együttese gyakorlatilag megegyezik az élvonalban játszó csapattal, kivéve persze a légiósokat. A pécsiek kerete kettős terhelésnek van kitéve, de mi nyerni szeretnénk, mert fontos lenne. Eddig a PINKK kilenc meccset játszott odahaza és csak hármat idegenben, mi pedig szeretnénk megtartani a hazai veretlenséget ebben az évben is.



Czukor Bence együttesére a jövő hét végén idegenben a DEAC vár, majd január 27-én pótolják a TFSE elleni meccset, rá két napra pedig a Baja érkezik Egerszegre. Czukor Bence azt reméli, hogy csapata pozitív mérleggel jön ki ebből a szériából, kezdve a vasárnapi találkozóval.



– Igen, a lányokkal is azt szeretnénk, ha sikerrel vennénk már az első idei akadályt, és nagyon örülnénk szurkolóink biztatásának is. Kisebb betegségek bezavartak a heti munkába, de reméljük, ez nem hat ki az eredményességünkre – tette még hozzá.



A másik zalai csapat, a Kanizsai Vadmacskák SE már a múlt héten bemutatkozott az idei évben, méghozzá győzelemmel. A dél-zalaiak a hét végi fordulóban vasárnap a tabellaszomszéd MAFC vendégei lesznek.