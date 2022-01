ZTE NKK–PINKK-

PVSK U23 74-88

(17-27, 18-30, 17-14, 22-17)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Csák, dr. Popgyákunik.

ZTE NKK: Kovács 17/6, Frindt 8/6, Horváth Fru., Gorjanácz 13/3, Pap 24. Csere: Ács 2, Soós 6, Szórád 4. Edző: Bencze Tamás.

A hazai kispadon Bencze Tamás irányított a rangadón, mivel a vezetőedző, Czukor Bence kontaktszemélyként karanténba került, a másodedző pedig lebetegedett. A vendégeket Kovács Martin vezette, aki még 2017-ben, Bencze Tamás keze alatt bronzérmet nyert a férfibajnokságban a ZTE KK-val. A ZTE jó kezdése (9-5) után fokozatosan lendült játékba a szinte komplett NB I-es kerettel érkezett PINKK, és távoli dobásokkal fordított. A hazaiak lassan és pontatlanul játszottak, a baranyaiak pedig minden hibát pontokkal büntettek, és a félidőben jelentős különbséggel vezettek (35-57). A nagyszünet után harcosabb arcát mutatta a ZTE NKK és kiegyenlítődött a játék. A zónavédekezésnek köszönhetően feljavult a zalai támadójáték, s a negyedik negyed felénél 11 pontra visszajött a házigazda, de utolérni már nem tudta az előnyükkel jól gazdálkodó vendégeket.

Bencze Tamás: „Az első félidőben sebességbeli különbség volt a két csapat között, és nem tudtuk megoldani a tranzíciós védekezést, pedig erre készültünk. A második félidőben a zónavédekezéssel lelassítottuk őket és vissza is jöttünk valamelyest a mérkőzésbe. A szünetben azt kértem a lányoktól, hogy tegyenek meg mindent, csússzanak-másszanak. Ez meg is valósult, de olyan gyermeteg hibáink voltak, amik miatt igazából közel sem tudtunk kerülni a PINKK-hez.”

MAFC–Kanizsai

Vadmacskák SE 92-64

(23-16, 23-16, 31-14, 15-18)

Budapest, 50 néző. Jv.: Bagi, Novák B.

Vadmacskák: Zsámár P. 21, Balogh V. 18/6, Csuha 7, Bánhegyi B. 12, Scheiber. Csere: Simon, Bánhegyi D. 4, Garai 2, Benczik. Edző: Zsámár Krisztián.

A hazaiak rögtön magukhoz is ragadták a kezdeményezést, alighanem a fővárosiak háza táján is úgy gondolkodnak, hogy a tabellán hasonló mérleggel bíró csapatokat igyekeznek legyőzni, főleg odahaza. Közte tízről a kanizsaiak még visszajöttek, de a második negyedben ismét elhúztak a vendéglátók. Innen is visszakapaszkodtak azonban Zsámár Krisztián tanítványai, aztán a harmadik etap nem nézett ki jól zalai szempontból. Mindezeken kozmetikázott valamennyit a záró tíz perc, mi több, azt meg is tudta nyerni a KVSE. Tizenkét forduló után így a budapestiek pontosan a kanizsaiak elé kerültek a táblázaton, utóbbiak a tizenegyedik pozíciót foglalják el.

Jó: Zsámár P.

Zsámár Krisztián: „Több betegünk is van sajnos, így gyakorlatilag annak is örülhettünk, hogy ki tudtunk állni erre a mérkőzésre. Gondolkodtunk a találkozó halasztásának kérelmezésén, de akkor egy másik időszakban torlódnának fel a meccseink. Ami azért pozitívum, hogy Balogh Viktória elég jól elkapta a fonalat eredményesség terén, szépen termelte a pontokat.”