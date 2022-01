A sportlövők idei Európa-bajnokságát a norvégiai Hamarban rendezik, a csapatba kerülésért pedig – mint mindig – három válogatóversenyt írt ki a Magyar Sportlövők Szövetsége. Az elsőt jelentette ebben a sorozatban a százhalombattai esemény, ami már a légpisztolyosok versenyében is hozott egy szép zalai sikert. A női felnőtt mezőnyben a tokiói olimpikon Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi Erdész LK kiválósága a 60 lövéses alapversenyt nagyon magabiztosan nyerte meg 575 körrel, és 9 körrel lőtt többet, mint a második helyezett. A nyolcas fináléban aztán kiélezett csatában csupán néhány tizeddel maradt el a válogatottbeli társ, a győztes Csonka Zsófia mögött. Major Veronika a versenyre a budapesti edzőtáborból utazott el, eredménye ennek megfelelő volt. A világkupa-győztes és sokszoros magyar bajnok keszthelyi lövész immár újra gőzerővel készül, a héten Mariborban nemzetközi viadalon indul.



Keczeli Zoltán edzőnek egy másik tanítványa is nagy örömet okozott. Kálóczi Regina korcsoportot váltott, a korábbi serdülő korosztályából az ifjúságiba lépett, és továbbra is töretlenül fejlődik. A légpisztolyos számban az ifjúságiaknál (40 lövés) most sem talált legyőzőre és 364 körrel győzött! Kálóczi Reginát a juniorok (60 lövés) versenyébe is nevezték, ahol szintén helytállt, hiszen 545 körös eredményével a 9. helyen végzett.

A ZTE SKK puskásai, balról Somogyi Péter, Varga Botond és Kálmán Bálint

Forrás: ZTE SKK

A keszthelyiek légpisztolyosai közül a serdülő fiúknál Szedlák Ádám a 6. helyen végzett, Szurgent Bence 13. lett, az ifjúsági korosztályban a fiúknál: Soós Bendegúz a 9. helyezést szerezte meg, a lányoknál Lenner Vanda 14. lett. A juniorok mezőnyében: Soós Bendegúz 18., Benedek Ágnes 20., Lenner Vanda 22. hely.



A százhalombattai XIII. Shooting Open második napján aztán a 10 méteres légpuska versenyszáma következett. Zalai szempontból ekkor már a ZTE SKK lövészeire irányult a figyelem, nem véletlenül. A felnőttek mezőnyében a ZTE SKK elnöke, a 2019-es Eb csapatban bronzérmes együttesének tagja, Somogyi Péter 623,6 körrel bejutott a felnőttek és a juniorok összevont nyolcas döntőjébe. Somogyi Péter a harmadik helyen végzett, ám nemcsak ez, de tanítványai szereplése is örömmel töltötte el.



– Az alapverseny után a legjobb négy felnőtt és a legjobb négy junior korú puskás jutott a fináléba. A ZTE SKK fennállása történetében még nem volt példa arra, hogy két tanítványommal álljak lőállásba egy döntőben, márpedig Százhalombattán ez történt: Kálmán Bálint és Varga Botond is ott volt a legjobbak között és remekül szerepeltek – árulta el Somogyi Péter.



Olyannyira, hogy Kálmán Bálint (az alapversenyben 625 kör) a juniorok versenyében ezüstérmes lett, míg Varga Botond (alapverseny: 623,7) a bronzérmet szerezte meg, a ZTE SKK versenyzői közül itt Szabó Marcell a 8. helyen végzett. Kálmán Bálint az ifjúságiak 40 lövéses számában is indult, amit meg is nyert 417,3 körrel. A leányoknál Szabó Zsófia az ifjúságiaknál (20 lövés) szintén győzött, míg a juniorok versenyében a 10. helyezést szerezte meg.



A felnőtt légpuskások 20 lövéses nem olimpiai számában a ZTE SKK sportolói közül Csókási Tibor 192 körrel az első helyen végzett, Horváth Tamás ugyanebben a számban 184 körrel harmadik lett, míg a negyedik helyezést Havasi Ferenc szerezte meg.