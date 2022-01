Koszta Márk kihagyta a ZTE FC téli felkészülési mérkőzéseit, aminek nem sérülés volt az oka. A kilenc találatnál járó támadó abban bízik, hogy újra ott lehet a pályán, akár már szombaton, a Paks ellen is.

– Ilyenkor illik megkérdezni, hogy van? – tettük fel a kérdést a 25 éves labdarúgónak, nem mintha nagy beteg lett volna, ám a kihagyás őt is megviselte.

– Éppen fáradtan, hiszen edzésről jövök. Kimaradt számomra a felkészülés azon része, amikor a legnagyobb terhelést kapták a többiek. A téli pihenővel együtt majdnem egy hónapot ki kellett hagynom, de igyekszem bepótolni mindent.

– Hány százalékos állapotban van, úgy értve, korábbi önmagához képest?

– Igazából másfél hete készülök, ami sok mindent elmond, hogy aztán az edzések végén még kint maradjak. Futás van, hiszen nekem is el kell végeznem azt a munkát, amin a többek már túl vannak. Ferenczi István erőnléti edző pedig vigyáz arra, hogy én se maradjak ki ebből… Szombaton nem valószínű, hogy kezdek, de remélem, ott leszek már a keretben.

– Az ötödik helyről várják a folytatást. Ez jó pozíció, csakhogy akár egy forduló alatt a feje tetejére állhat minden. Egyetért ezzel?

– Teljes mértékben. Elnézve a riválisokat, mindenki erősít, ahogy persze mi is, ám nem lehet megnyugodni. Még tizenhat játéknap van hátra a bajnokságból, most pedig azt az időszakot éljük, hogy bárhol, bármikor beüthet a vírus, és akkor borulhat minden terv és elképzelés. Természetesen szeretnénk tartani ezt a pozíciót. Pont most, mindjárt a tavasz elején négy nagyon fontos meccs vár ránk. A Paks, az MTK, az FTC, valamint a Gyi­rmót következik, és a Ferencváros elleni találkozó kivételével a többi hármat idegenben vívjuk.

– A csapat viszont az ősszel is megmutatta, hogy képes összekapni magát, akkor is, amikor nehézségek vannak. Mi a véleménye, melyik volt a ZTE igazi arca?

– Nem kezdtük jól a szezont, azonban azokat a meccseket, melyeket hozni kellett, hoztuk. No meg voltak bravúrpontok is. Azt gondolom, hogy ez a középmezőnybeli helyezés ránk nézve a reális.

– Tavasszal mi lenne a legfontosabb, amivel elégedettek lehetnének?

– A fontosnak számító meccseket hozni kellene, hogy a riválisok ne fogjanak pontokat rajtunk. Ugyanakkor bravúrok is kellenének, és az ősszel azt bizonyítottuk, hogy képes erre a csapat. Remélem, hogy gyorsan vissza tudom nyerni én is a formámat, de az is lehet, hogy hetek telnek bele. A csapatra is igaz ez, hiszen akadtak közben hiányzók és betegek is. Ráadásul Skribek Alen és Babati Benjamin távozott, ők azért fontos tagjai voltak az együttesnek. Viszont az együttes magja együtt maradt, ez fontos, és érkeztek új játékosok, akik a jövő emberei lehetnek. A legfontosabb az lenne, hogy visszajöjjön a meccsritmus mindenki számára. Csakhogy nekünk éppen most, az elején vannak azok a találkozóink, amiken jó lenne nem hibázni, és jól kijönni belőlük.

– Mindjárt itt van a Paks elleni szombati összecsapás. Milyen találkozóra számít?

– Érdekes csapat a paksi. Nyílt futballt játszik, amit ki is lehet használni. Az ősszel például úgy kaptunk ki tőlük hazai pályán, hogy az első gólig nekünk volt három nagy helyzetünk. Ám ők lőtték az elsőt, és az nagyon meghatározó lett.

– Tizenkét éve nem tudott nyerni a ZTE Pakson…

– Mert nem is könnyű ott játszani egyik csapatnak sem…Stabil együttes a paksi, évek óta összeszokott gárda, és ha már sorozat, jó lenne megtörni ezt is. Az ősszel úgy nyertünk például a Ferencváros otthonában, hogy előtte húsz évig nem sikerült. Mégis összejött!

– Mit vár a tavasztól?

– Jó kérdés… Egy hónapig alig edzhettem, kell, hogy az önbizalmam visszatérjen. Ahogy megkapom a lehetőséget, szeretnék az elejétől gólokat lőni, de egyébként is mindig ezzel a szemlélettel lépek pályára. Örülnék, ha mihamarabb nekem is sikerélményem lenne, de persze ugyanez a csapatra is igaz.

– Most kilenc találatnál jár. Mennyit tervez a bajnokság végéig?

– Ezen most tényleg nem gondolkodtam. A szezon előtt úgy voltam vele, hogy jó lenne tizenötig eljutni. Most van kilenc, s ha nem jutnék tíz gól fölé, azt biztos, hogy csalódásként élném meg. De főleg azt szeretném, ha a csapatnak segíthetnék, melyek úgymond a fontos gólok kategóriájába tartozhatnak. Azokra gondolok, melyek pontot vagy pontokat eredményeznek.