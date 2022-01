A húszéves tehetség versenyére rengetegen látogattak ki, a Királydomb tetejét és a cél­egyenest teljesen megtöltötték a szurkolók. A nulla fokos hőmérsékletben és szikrázó napsütésben izgalmas – és zalai szempontból roppant sikeres – versenyeket láthatott a publikum, ahol a Greenzone-­ZKSE két magyar bajnoki címet is szerzett utánpótláskorú versenyzői, Szücs Borbála és Bruchner Regina révén; de Horváth Szabolcs is dobogóra állhatott Master 2 kategóriában. Ifjú sztárkerekesünk, Vas Kata Blanka imponáló fölénnyel verte a teljes női elit és férfi U19-es mezőnyt annak ellenére, hogy utóbbiak fél perccel korábban rajtoltak. Folyamatosan érte utol az U19-eseket – ahol végül nagy küzdelemben 5. helyen végzett a zalaegerszegi Endrédi Máté – imponáló teljesítményével bizonyította, miért is a közvetlen világelit tagja, s pályázik jó eséllyel a január végi cyclo-­cross vb-n is jó helyezésre.



– Nagy öröm, hogy Borival együtt ünnepelhettük az országos bajnoki címet. Számomra a kicsit technikásabb pálya kedvezőbb lett volna, de így is remek verseny volt ez az országos bajnokság. Nagy motivációval bírt Vas Kata Blanka jelenléte, jövőre én is abban a korcsoportban szerepelhetek terepkerékpárban, ahol ő. Szeretnék az U19-es mezőnyben is első helyeket szerezni, illetve külföldi versenyeken is dobogón végezni. A szakági szövetségi kapitány hozott nekem egy hivatalos kulacsot Tokióból, amit most aláírathattam Blankával, remélem a távolabbi jövőben én is részt vehetek mountain bike-ban majd az olimpián – bizakodott Bruchner Regina.



A ZKSE eredményei.

Lányok. U11: 4. Péterffy Róza Luca. U15: 1. Szücs Borbála, 4. Kálmán Luca, 8. Ádám Gabriella. U17: 1. Bruchner Regina, 4. Szücs Júlia.

Fiúk. U13: 6. Bruchner Máté. U15: 13. Forgács Patrik, 14. Martonics Armand. U17: 12. Kálmán Dániel Ákos, 14. Salamon Márk Levente. U19: 5. Endrédi Máté. Master 2: 2. Horváth Szabolcs, 5. Czenki Tamás, 9. Dervalics Gábor, 15. Káldi Tamás.