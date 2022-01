A hölgyeknek az ősz során el kellett viselniük, hogy pályafelújítás miatt mindössze egyszer játszhattak hazai környezetben. Miközben a koronavírus-járvány következtében csökkent a liga létszáma is, tízről nyolc csapatra. Lévén szó amatőr hátterű sorozatról, a bizonytalan helyzetben kevesebb együttes tudta vállalni az indulást.



– Teljesítményünket minden bizonnyal befolyásolta, hogy mindössze csak a BKV Előre elleni mérkőzésen játszottunk hazai környezetben – kezdte értékelését Baján János edző. – Három rivális, a Győr, a Ferencváros és a Rákoshegy első csapata győzött le minket. A másik tényező, hogy a játékoskeretünk nem bő, egy-egy sérülés vagy betegség nagy zavart okozhat. Nem mindig a legjobb hatos lépett pályára. Mindezt figyelembe véve még elégedett is lehetnék, de nem vagyok az. A három vesztett találkozó közül ugyanis egy komoly bakinak számított.



A ZTK férfi csapatával ellentétben a hölgyek nagyon érezték az ősz során, hogy mindössze egyszer léptek pályára hazai környezetben. Amikor egy csapatnak nincsen bombaerős kerete, akkor egyáltalán nem mindegy, mennyit játszhat saját pályáján. A másik szempont, hogy lelkileg is romboló, amikor hétről hétre utazni kell, mentálisan is nehéz feldolgozni a kialakult helyzetet. Az idegenbeli találkozókban mindig benne van a vereség lehetősége, ami frusztrálja a csapatot, különösen egy női együttes esetében.



– A tavaszi idényre viszont fordul a kocka – folytatta Baján János. – Reménykedünk abban, hogy a sok hazai pályás fellépés pozitív töltését megfelelően ki tudjuk majd használni. A Magyar Kupában, valamint a BKV Előre elleni hazai találkozó során 3300 fa feletti teljesítményt produkáltunk, ami mindenképpen biztató a jövőre nézve. Nem lehet biztosan kijelenteni, de a tavaszi hazai mérkőzéseket akár zsinórban megnyerhetjük, akkor pedig ott lehetünk a dobogón. A csapat felé az elvárás minden bajnoki év során az érmes helyezés, amit egy sikeres tavaszi szerepléssel elérhetünk. Bízom az utánpótlásunkban is, vannak biztató jelek, hogy idővel már a felnőtt csapat rendelkezésére álljanak a fiatalok. Fábián Evelin már bemutatkozott a felnőtt csapatban, de a többi fiatal fejlődése is ígéretes. Igazolni ugyanis nehéz, nemcsak a kassza szűkös, de a játékospiac is az.