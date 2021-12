- Hogy többlettöltettel bír-e számomra ez a megyei rangadó? – kérdezett vissza Gombos Zsolt, az FC Nagykanizsa vezetőedzője. – Bár Egerszegen élek, valamint a ZTE-nél is dolgoztam, nem különösebben, ugyanúgy tekintek rá, mint a többi bajnoki mérkőzésünkre. Hasonlóan készül együttesem is, ugyanakkor információink szerint a hazai gárda részéről igencsak elszántak, és visszajátszókkal is számolhatunk részükről. Céljaink ugyanakkor nekünk is egyértelműek: a felcsútiak elleni sikerünket követően Zalaegerszegen is győzni szeretnénk. Sérültjeink, illetve betegségből visszatérő játékosaink továbbra is vannak, hiszen Török Milán újra a maródiak listájára került. Péntek Adrián még szintén beteg, Béli Milán és Kószás Krisztián ugyan már visszatérhetett, vagyis velünk dolgozhat ismét, és majd meglátjuk, hogy vasárnapig miként alakul a helyzetük.