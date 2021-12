– A futball is jó erőnlétet követel és állóképességet, de azért az más – mondta el erről Ferenczi István. – Én alapvetően mindig is munkamániásnak tartottam magam, és sokaknak lehet, hogy nem is tetszik az a munka, amit kérek. Én viszont abban hiszek, hogy hét végén csak annyit tudsz kivenni, amennyi munkát hét közben beleteszel. Ez nem csak itt Egerszegen igaz, mindenhol így volt, ahol eddig dolgoztam. Ha tíz sprintet meg tudsz tenni, akkor a tizenegyedik is menni fog, vagy a tizenkettedik és így tovább… Igen, el kell jutni arra a pontra, hogy a futballisták is többet eddzenek, de ez nem megy egyik napról a másikra. Én biztos, hogy azon vagyok, hogy lépegessünk előre. Bevallom, én is örültem volna, ha több olyan edző lett volna mellettem, aki így gondolkodik.