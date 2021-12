9. Keszthelyi Haladás

Horváth Gábor: – Az idei megyei másodosztályú szezont újoncként, a tavalyi harmad­osztály Északi csoportja bajnokaként kezdtük meg. A nyári felkészülés egy Balaton-parti csapatnál mindig nehézkes a szezonális munkák és a különböző egyéb elfoglaltságok miatt. Az egyesület két felnőttcsapatot szerepeltet a megyei bajnokságokban, így az edzések megfelelő létszámban zajlottak, és az edzőmérkőzéseken is, igaz, vegyes, de bő kerettel tudtunk szerepelni. A felkészülésünk tehát megfelelő volt a szezonra. A döntetlennel zárult utolsó őszi mérkőzésünk után a tabella kilencedik helyén 18 összegyűjtött ponttal állunk. A kevésnek tűnő 4 győzelem mellett 5 vereséget szenvedtünk, a maradék 6 mérkőzés döntetlennel zárult, amiből nekünk van a legtöbb a mezőnyben. A csapatban több iskoláskorú, egyetemen tanuló sportoló van, és a jelenleg sok gonddal küzdő vendéglátásban is dolgoznak néhányan, így a hétvégi mérkőzéskeretek nem minden esetben voltak ideálisak. Amin mindenképp kell változtatni, az a kapott gólok magas száma, ami negatív gól­arányt eredményezett (29-36). Fontos még megemlíteni, hogy a remekül teljesítő U19-es csapatból tudtunk folyamatosan szerepeltetni fiatal játékosokat. A tavaszi szezonra január közepén kezdjük a felkészülést heti három edzéssel, edzőmérkőzésekkel, és indulunk a szövetség által szervezett műfüves bajnokságban is. Minden labdarúgásban résztvevőnek kívánok jó felkészülést, sikeres és betegségektől mentes, boldog 2022-es esztendőt!

A mezőny második felét a fotónkon kékben játszó Keszthelyi Haladás SC csapata vezeti

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

10. Windoor Páterdomb

Horváth András: – Ismét jól kezdtük a szezont, ott voltunk az első hat csapat között, aztán ismét jött egy hullámvölgy, ráadásul kezdtek elfogyni a játékosaim is. Mondhatom azt, hogy másfél éve a nulláról indultunk, de mostanra kezd kialakulni egy jó közösség, egy csodálatos környezet, ahol élmény edzést tartani, és élmény edzeni is. Sokat fejlődött a társaság. Az igaz, hogy nem állunk a legjobb pozícióban, de ha jól megnézzük a tabellát, az ötödik-hatodik helyezés is csak öt-hat pontra van tőlünk. Bízom a jó felkészülésben és egy eredményes tavaszban. Addig is hajrá, PLSC!

11. Letenye

Szabó Ferenc: – Tamás Tamás, felnőtt csapatunk edzőjének távozásával több meghatározó játékosunk is eligazolt, voltak, akik abbahagyták, így kissé szűkös kerettel vághattunk neki a bajnokságnak. Őszintén megmondva, már az elején bebizonyosodott, hogy kevés edzéssel még ebben az osztályban sem teremhet sok babér csapatunk számára. Az eltiltások és sérülések következtében jóformán minden meccs előtt azon kellett izgulni, hogy ki tudunk-e állni, és azért is vagyunk nehéz helyzetben, mert ifjúsági csapatunk játékosai zömében 16 év alatti gyerekek, akik a szabályok értelmében nem rendelkeznek felnőtt játékengedéllyel. A kevés siker­élmény sem tett jót játékosaink önbizalmának, így nem volt meglepetés, hogy meccsenként több alkalommal is nagyban hozzájárultunk ellenfeleink gólszerzéséhez. Mindent figyelembe véve, együttesem szereplése messze elmaradt az általam várt teljesítménytől, így nem véletlen, hogy kiszorultunk az úgymond tízen túliak társaságába. Jelenleg az elsődleges cél, hogy tudjuk lejátszani a tavaszt, de ez nem jelenti azt, hogy ne néznénk körül, esetleg nem lehetne-e visszahozni hozzánk labdarúgókat. A klubvezetés egyébként mindent megtett a minél jobb szereplésért, természetesen fel nem adjuk, végezetül pedig a magam és csapatom nevében kívánok minden sportszeretőnek és legénységnek kellemes ünnepeket, valamint eredményekben gazdag boldog új évet!

12. Bak

Eszter Róbert: – A nyáron céltudatos igazolásokkal és jó előjelekkel, megfelelő létszámú és minőségű játékosokkal vágtunk neki a bajnokságnak. A srácok hamar egymásra találtak, ennek köszönhető, hogy jó játékkal, eredményesen kezdtünk, de nem maradtunk stabilak, hullámzó teljesítményt nyújtva öt-hét pont csúszott el nyerhető mérkőzéseken. Sérülések, betegségek és egyéb elfoglaltságok miatt négy, a felnőtt csapatban debütáló U19-es játékossal pótoltuk a hiányzókat, akik jó teljesítményt nyújtottak, rajtuk semmi nem múlott, de akkor még nem tudtuk, hogy ez a későbbiekben nekünk pontlevonással jár. Az utolsó szakaszban, zsinórban öt veretlen mérkőzéssel, a 8. pozícióban utaztunk az elhalasztott cserszegtomaji találkozóra, melyen a vezetés mellett egy meg nem adott gól és kihagyott helyzetek után a csapat szétesett, ez betudható az év végi fáradtságnak. Ez az egyetlenegy mérkőzés volt, ami nem volt méltó a féléves teljesítményünkhöz. Az öltözőben mindig hangsúlyt fektettem a játékvezető, az ellenfél és egymás iránti tiszteletre, sportszerű, de kemény játékra. Szerintem ez nagyon meghatározta összetartásunkat, csapatmunkánkat. A 14. fordulóig 14 sárga lapot szedtünk össze, ez nagyon jó, de az utolsó három mérkőzésen sajnos három piros és hét sárga csúszott be. Összességében elégedett vagyok a féléves teljesítménnyel. Célunk a 7–9. hely megszerzése, mely a csapat egybentartásával és pár igazolással elérhető. Sajnos az U19-es csapatunk sorozatos betegségek, hozzáállás, és egyéb problémák (a felnőtt csapat kisegítése) miatt háromszor nem tudott kiállni, ezért 3 pontot vontak le a felnőtt csapattól, így a 9-ről a 12. helyre estünk vissza. Én úgy gondolom, hogy a csapat megdolgozott minden pontért. Boldog karácsonyt mindenkinek!

13. Zalaszentiván

Balog Zoltán: – Felemás érzéseim vannak az őszről. Voltak mérkőzések, melyeken kifejezetten jók voltunk, míg voltak meccseink, melyeken mintha ott sem lettünk volna. Akadtak találkozóink, ahol sok helyzetünk volt, mégis vesztesen hagytuk el a pályát, igaz, kevesen is voltunk. Egy alkalommal nem tudtunk kiállni, hiszen betegségek és sérülések miatt egyszerűen nem lett meg a szükséges létszám. Emiatt is remélem, hogy a tavaszra kicsit erősödünk.

14. Magnetic Andráshida TE II

Szabó II Zsolt: – Jól kezdtük a bajnokságot, de különböző okok miatt, amit nem szeretnék részletezni, ez a félévünk nagyon rosszul sikerült. A rúgott gólok száma még elmegy, de kapott gólokban a „legjobbak” voltunk. Ezen mindenképp változtatnunk kell, ha előrébb szeretnénk végezni. Gratulálok a Police-Ola csapatának az őszi szerepléshez, a megyei II.-ben lévő játékosoknak és szakembereknek kellemes ünnepeket kívánok!

15. ADA Nova

Szekeres Zoltán: – Az egyesületünk felnőtt férfi csapata a 2021/22-es bajnokság őszi fordulóiban sajnos elég sok nehézséggel küzdött. A legfontosabb szempontból, azaz a játékosok egészségének perspektívájából sajnos szomorú félszezonon vagyunk túl, hiszen 3 játékosunk is komoly sérülést szenvedett, akikre műtét vár. Reméljük, hogy a rehabilitációjuk gyors és sikeres lesz. A másik fontos nézőpontból megvizsgálva a félszezonunkat abszolút elégedettek lehetünk, hiszen az öltőzői hangulat, a csapatkohézió, illetve a közösség morális állapota abszolút kielégít minket. A megszerzett pontok számában remélhetőleg előrelépünk majd a tavaszi szezonban, amivel a középmezőny is elérhető lesz.

16. Sava Bors(f)a-Borsfa

Gérnyi István: – Sajnos évről évre hasonló problémával küzdünk, kevesen vagyunk. A nyáron négy játékosunk távozott, ők az előző bajnokságban stabil kezdőnek számítottak. Sikerült négy főt igazolnunk, de így is csak a távozók számát pótoltuk. Az őszi tizenöt fordulóból nyolc mérkőzésen viszonylag jó teljesítményt nyújtottunk, ami sajnos nem párosult megfelelő pontszámmal. A másik hét alkalommal jobb volt az ellenfél, illetve létszámhiánnyal küzdöttünk, vagy egyszerűen fegyelmezetlenek voltunk. Utóbbit hűen tükrözi a 21 sárga és a 7 piros lapunk… Az ifjúsági csapat teljesítményét dicséret illeti az őszi harmadik helyezésért. Több esetben „sakkoznunk” kellett, hogy mindkét csapatunk ki tudjon állni adott hétvégén. Négy-öt játékosunk folyamatosan mozgásban volt a felnőtt és az ifi együttesünk között. Ahhoz, hogy előrébb lépjünk, mindenképp bővíteni kell a keretünket. Ez lesz a téli szünet feladata…

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA