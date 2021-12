- Egy érmet és egy helyezést vártam a versenyzőinktől, és ez be is jött – mondta el Gerencsér Zoltán vezetőedző. – Ezek a srácok elsőéves serdülők, tehát jövőre is ebben a korosztályban indulhatnak, de a kategóriájukban már most is számolni kell velük. És még egy zalai érem is született: a Kanizsa BSE színeiben indult a holland, de magyar állampolgársággal is rendelkező Mate Van Os, aki a 41 kg-ban lett harmadik.