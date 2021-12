Mindkét csapatból sok meghatározó játékos hiányzott sérülés vagy betegség miatt, így a mérkőzés előtt komoly fejtörést okozott mindkét oldalon a kezdőcsapatok összeállítása. Az első játékrészben a hazaiak voltak aktívabbak, helyenként tetszetős játékkal kerültek több alkalommal is kihagyhatatlannak tűnő helyzetbe, ennek ellenére gól nélküli döntetlennel zárult az első félidő. A második játékrész elején a vendégek kapusát sérülés miatt le kellett cserélni, helyét mezőnyjátékos vette át. A hazaiak egy átlövésből megszerezték a vezetést, aztán komoly és érthetetlen fordulat következett. Ahelyett, hogy higgadtan, az előny tudatában taktikusan és fegyelmezetten folytatta volna a mérkőzést a Police-Ola, talán az őszi szezon egyik leggyengébb utolsó 30 percét produkálta. A Botfa pedig megmutatta, milyen az, amikor komoly nehézségek ellenére is egy csapat szívét-lelkét kiteszi a pályára. A helyzetek alapján nem érdemtelenül szerezte meg a Police-Ola a győzelmet, ezzel pedig biztosította az őszi elsőségét, azonban ezen a játéknapon a Botfa is érdemelt volna legalább három bajnoki pontot, hiszen küzdőszellemük, sportszerűségük példaértékű volt.