Varga Dominika az ob utolsó napján sem adta alább egy elsőségnél. Akkor a női 100 méter pillangón csapott elsőként a célba. A kimondott sprintszámok mellett „felségterülete” immár az „eggyel hosszabb” távra is kiterjed. Mindez azt takarta, hogy a száz pillangó döntőjében többek mellett Jakabos Zsuzsannát is maga mögé utasítva állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Az 58,62 másodperces eredménye ebben a számban remek egyéni csúcsa is egyben.