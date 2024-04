Minderről Gyarmati Antal polgármester és Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója számolt be lapunknak. A zalai kisváros önkormányzati vezetője elmondta: Zalalövő és Bruck an der Mur közös szándéka, hogy az eddigi kapcsolataikat tovább erősítsék, illetve a partneri viszonyt szorosabbra fűzzék, és új területekre terjesszék ki. Ennek érdekében a civil szervezetek és az intézmények is sokat tehetnek.

– Zalalövő és Bruck an der Mur képviselői, valamint civil szervezetei már több alkalommal találkoztak egymás rendezvényein, s a közös megbeszélések során merült fel ötletként, hogy a városok fiataljai számára is szervezzünk közös programokat, találkozásokat – folytatta Lukács Andrea. – Ez a koncert egyik első lépése ennek a kezdeményezésnek. Zalalövőt az a Lövő Band képviselte, amely alig két hónapja alakult. A tagjai a Takács családi zenekarból, zalalövői fiatalokból, valamint az Őrségi Alapfokú Művészeti Iskola Salla Művelődési Központ és Könyvtárban működő zeneiskolájának növendékeiből állt. Az általuk bemutatott programot Takács Attila állította össze és tanította be, a zeneiskolai tanulók felkészítő tanárai pedig Márkus-Oroszi Dániel gitároktató és Boldogh András zongoraoktató voltak.

A műsorban a Lövő Band mellett Bruck an der Mur zeneiskolájának popzenekara, valamint az intézmény ének tanszakos tanulói léptek még fel. A koncertet megelőző napon közös próbák zajlottak, ahol a fiatalok, a műsorban fellépők nemcsak próbáltak, hanem ismerkedtek is. A zalai csapat az osztrák kisváros zeneiskolájának néhány zenei foglalkozásába is belehallgathatott, illetve megtekintette a város nevezetességet, köztük a híres kisvasútmodell-pályát is. A zenei kapcsolat folytatásaként 2024. május 5-én Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban lesz hasonló közös koncert.