A Libikóka nemcsak a zene és az irodalom sajátos találkozópontját jelentette, hanem végig izgalmas pódiumműsor jelleget is öltött, hiszen a két szereplő anekdotákat, műhelytitkokat is elárult az egyes dalok, vagy éppen a Grecsó Krisztián által felolvasott versek, prózák kapcsán. A program szerkezete az író-költő szerint olyan volt, mint egy sajátos családi album, amelyben egy-egy pillanatra minden szereplőt megidézték. Ebből adódóan helyet kaptak a műsorban szerelmes versek, költemények, amiket gyermekszületés ihletett, de megemlékeztek a szülőkről, nagyszülőkről is, hol torokszorítóan, hol pedig vidám pillanatokat okozva a színpadon és a nézőtéren egyaránt.

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert évek óta dolgozik együtt, pódiumestjük mellett készítettek közös zenei albumot, illetve született egy oratóriumuk is, amit egy hatvan fős zenekari és kóruskísértettel mutattak be. Ez utóbbi egyik részletét – a két művész tolmácsolásában – szintén hallhatta pénteken este a nagykanizsai közönség.