A helyi nyugdíjasklub rendezvényén azt mutatta be a publikumnak: hogyan születnek a történetek és a dalok. A korábban az Alföldön élt pedagógus egy-egy CD elkészültének folyamatába is bepillantást engedett.

Sás Károly és lánya, a Németországban lakó Ildikó 15 éve kezdett előbb gyerekeknek, majd felnőtteknek szóló könyveket és hangzó anyagokat készíteni. Eddig már több mint ezer fellépésük volt – az ország határain belül és kívül.

– Boldogan vallom magam zalai alkotónak, ezt a megtisztelő címet a megyei könyvtár egyik munkatársától kaptam. Az Alföldről jöttem, s ott is mindig kapcsolatban voltam a természettel. A meséink, verseink, dalaink első számú s legfőbb ihletője is a natúra – mesélte a szerző.

Ma már háromgenerációs a családi alkotóműhely, hiszen a stúdiómunkálatokban Sás Károly unokája is részt vesz, ugyanis minden könyvükhöz CD is tartozik, amelyen a kedves történetek zenei köntösben kelnek új életre.

Az interaktív koncerteken bábokkal keltik életre a történeteket

Fotó: Péter B. Árpád

Az apa-lánya alkotópáros felnőtteknek is ír, ápolva például Pósa Lajosnak, a magyar gyermekirodalom megalapítójának emlékét.

– Nem akárki ő; 1850-től 1914-ig élt, és ebben a kötetben nemcsak eredeti illusztrációkkal olvashatók Pósa-versek, hanem itt vannak a dalok kottái is, és mint minden könyvünk végén: ott a CD – fogalmazott Sás Károly, aki az interaktív délutánon nem csupán az alkotómunkáról mesélt a publikumnak, hanem számos különleges hangszert is bemutatott, amelyek hallhatók a dalaikban.

Sás Károly pedagógusként dolgozott, zenei tanulmányait Jászberényben, Egerben és Budapesten végezte, s hosszú időn át élt külföldön is. Sok nép zenéjét tanulmányozta, de szerzeményeire legerősebben az ősi magyar népzene s a pentaton hangzásvilág hatott. Zenei tankönyveit ma is használják a zeneiskolákban, a Ritmusgyakorló címűt az országhatárokon túl is.