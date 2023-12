Keszthelyi advent zenével, játékokkal

Hangulatos és színes programokat kínál Keszthely advent idején. December 16-án, szombaton 9-12 óráig a Goldmark Károly Művelődési Központ Népmesepontjában kézműves foglalkozást tartanak (a részvételi díj 2000 Ft/fő). A Fő téren 14-17 óráig ügyességi játszóház várja a gyerekeket logikai játékokkal, ördöglakatokkal, társas- és partijátékokkal, elfeledett népi játékokkal és a Varázshangok Játszóházzal. 16.30-kor a Cirkusz-ka: „Fecskebeszéd” című családi előadását láthatja a közönség, 18 órakor a Roulette Zenekar adventi műsorát. December 17-én, vasárnap 16-17 óráig ugyancsak a Fő téren a Zöldmező utcai EGYMI és Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adnak adventi műsort. 17 órakor lesz az adventi gyertyagyújtás és műsor, a gyertyát Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész gyújtja meg. Közreműködik a Helikon kórus, majd Fehér Nóra és zenésztársai, a Kormorán együttes művészei lépnek fel fél hatkor. 18 órakor a Balaton Színházban a Bódi tesók téli Roadshow-ja kezdődik, ez utóbbi program belépődíjas.

Gyertyagyújtás Hévízen

December 17-én 17 órakor gyújtják meg a 3. adventi gyertyát Hévízen, a zenepavilonnál. Közreműködik Péntekné Vizkelety Márta református lelkész és a Tiszta Forrás népdalkör.

Angyalkaland a Mindszentyneumban

Zalaegerszegen december 16-án szombaton 15 órától angyali kaland várja a családokat a Mindszentyneumban. Az épületben több titkos helyszínen várják a látogatókat különféle karácsonyi kreatív csodával. Az alkotás öröméről és a karácsonyi hangulatról a múzeum munkatársai gondoskodnak.

A Zalaegerszegi Vegyeskar karácsonyi hangversenye

Zalaegerszegen a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben december 16-án, szombaton 18 órai kezdettel tartja karácsonyi koncertjét a Vegyeskar. Közreműködik Varnus Xavér orgonaművész, Vissi Barnabás zongoraművész és Tímár Levente gitárművész

Adventi orgona kiskoncert a Göcseji Falumúzeumban

December 16-án szombaton, 14 és 15 órai kezdéssel a Göcseji Falumúzeum területén, a Zalacsébi fatemplomban ad orgonakoncertet a restaurált és újrahangolt Klügel-orgonán Patai Rebeka orgonaművész.

Karácsonyi Nyitott Műhelygalériák Napja

Mesterségbemutatókat, népi kézműves játszóházi foglalkozásokat kínál és betekintést a népi gasztronómiába december 17-én, vasárnap 14 órától Zalaegerszegen a Gébárti Regionális Népi Kézműves Ház.

Páterdombi karácsony

December 16-án, szombaton 16 órától Zalaegerszegen a Páterdombi Közösségi Házban ünnepi műsorral várja a városrészben élőket a Páterdombért Kulturális Egyesület és a Radnóti utcai Óvoda közössége.

Ünnepel a dalkör és a nyugdíjasklub

Zalaegerszeg besenyői városrészében december 17-én, vasárnap tartják az adventi programot. A Besenyő a 2000-es Években Alapítvány Szivárvány Dalköre és Nyugdíjasklubja 14 órakor rendezi összejövetelét a helyi közösségi házban. A dalkörön kívül fellép az ifjúsági csoport és a baráti kör is.

Szállást keres a Szent Család

Zalaegerszeg botfai városrészében Szállást keres a Szent Család címmel rendez adventi programot december 17-én, vasárnap 15 órakor az Őszirózsa Nyugdíjasklub.

Adventi koncert – Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar

A Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar, mint minden évben, adventi koncertet ad a Karitász javára december 17-én a mise után, 19 órakor a Kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Templomban. A belépés ingyenes, de szívesen fogadnak felajánlásokat, melyekből a karitász a helyi rászorulókat támogatja. A műsort Takáts Eszter előadóművész dalai egészítik ki.

Pásztorjáték Ortaházán

Vasárnap 14 órakor Ortaházán a kultúrházban karácsonyi műsort, illetve pásztorjátékot mutatnak be a pákai iskolások, majd karácsonyi dalokat énekel Kulcsár Ferenc és Kulcsár Jázmin.

Idősek napja Reszneken

Reszneken vasárnap tartják a kultúrházban az idősek napját 12.30 órától, majd 15 órakor kezdődik a falukarácsony ünnepi kulturális műsorral és gyertyagyújtással.

A Trilla koncertje

Pénteken Rédicsen a kultúrházban tartja karácsonyi koncertjét a Trilla Kamarakórus 18 órától.

Mézeskalács-díszítés

Lovásziban az Olajbányász Művelődési Házban szombaton 14 órától mézeskalács-díszítésre várják az érdeklődőket.

Karácsony Márokföldön

Márokföldön szombaton 17 órakor kezdődik a vacsorával egybekötött karácsonyi ünnepség a faluházban. Fellépnek a helyi gyerekek, valamint Jurina Bea és Szilinyi Arnold előadók.

Községi karácsony Csesztregen

Csesztregen vasárnap 17 órakor tartják a községi karácsonyi rendezvényt a művelődési házban, ahol fellépnek a helyi gyerekek és civil csoportok.

Adventi koncert

Nován a Nagyboldogasszony templomban vasárnap 16.30 órakor kezdődik az adventi koncert.

Nagykanizsai forgatag

Nagykanizsán, az Erzsébet téren pénteken 17 órától a Fatima Zumba mutatja be műsorát, majd Kurta Lilla énekel. Ezt tűzvarázs örömtánc és a Kanizsa Jam-műhely programja követi. 18.50-kor a Szikrák táncegyüttes lép fel, végül a Your Last Steps zenekar ad koncertet. Szombaton 17 órakor a Kanizsai Fiatalok Közössége, a Honvéd Kaszinó színjátszói és a Magic Ritmo karácsonyi műsorával kezdődik ugyanott a program. 18 órakor a Kanizsa és Pántlika néptáncegyüttesek lépnek fel, 19 órától Anett és Livi akusztikus műsorát tekinthetik meg az érdeklődők, majd a Deresedő Wild Gerlicék ad koncertet.

Könyvbemutató

Nagykanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban pénteken 17 órakor ünnepi műsor keretében mutatja be a Kiskanizsai Polgári Olvasókör a Pillanatok, emlékek az Olvasókör történetéből című most megjelent kötetet. A rendezvény vendége a kiadvány szerkesztője, Kardos Ferenc lesz.

Tánc és meseszó

Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban pénteken 17 órakor a Kanizsai Dorottya Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztálya, a Kanizsai Kulturális Központ és a Királyság Alapítvány tartja Tánc és meseszó című közös évzáró rendezvényét, amelynek vendége a budapesti Roll Dance kerekesszékes kombi táncegyüttes, valamint Tárnok Marica színész-meseterapeuta.

Gálaműsor

Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban pénteken 17 órakor a Városi Színpad tart karácsonyi gálaműsort, amin a Magic Ritmo tánccsoport is közreműködik.

Lemezbörze

Zalaegerszegen, a Göcsej Tudásközpontr emeleti részén szombaton 10 és 15 óra között tartják a X. Zalaegerszegi Lemezbörzét, a zenei hanghordozók gyűjtőinek találkozóját.

Advent varázsa

Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban szombaton 15.30 órától rendezik meg az Advent varázsa című gálaműsort, amelynek fellépői Radics Petra énekes, a Kanizsai Fiatalok Közössége, valamint az Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai lesznek. Köszöntőt Gyarmati Antal polgármester mond. A programot követően, 17 órától a Szent László király plébániatemplomban családi és ifjúsági szentmisét tartanak.

Falukarácsonyok

Lispeszentadorjánban, a kultúrházban szombaton 16 órakor tartják a falukarácsonyi rendezvényt, ahol az Orfeum Színpad mutatja be ünnepi műsorát. Csörnyeföldön, a faluházban szintén szombaton 16 órakor kezdődik a település falukarácsonyi ünnepsége, ennek szereplői a muraszemenyei óvodások és iskolások lesznek. Ezt követően a helyi templomban a Trilla kamarakórus mutatja be karácsonyi műsorát, melyet szeretetvendégség követ. Lasztonyán ugyancsak szombaton, 14 órai kezdettel tartják a szentmisével egybekötött falukarácsonyi ünnepséget.

Termelői piac és kézműves vásár

Újudvaron vasárnap 14 és 18 óra között adventi termelői piac és kézműves vásár várja az érdeklődőket, melynek keretében 15 órakor Jakab Sándor polgármester, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke és Nikli Zsolt plébános közösen gyújtják meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját. Ezt a helyi óvodások ünnepi műsora követi, majd bohóc- és zsonglőrműsor szórakoztatja a jelenlévőket. 16:30-tól Éder Gábor zenél, 17.30-tól pedig tűzzsonglőr látványshow szerepel a programban. A rendezvény teljes időtartama alatt meleg teával, forralt borral, frissen sült kolbásszal, hurkával és kaláccsal várják az érdeklődőket.

Jótékonysági hangverseny

Nagykanizsán, a református templomban vasárnap 16 órakor a Család- és Gyermekjóléti Központ alapítványi munkájának támogatására tartanak jótékonysági hangversenyt. Fellép a Dél-Balatoni Advent Kórus, a MeArMa Trió, valamint Gyenese Szulamit versmondó.

Adventi gyertyagyújtások

Letenyén, a városközpontban felállított adventi koszorú harmadik gyertyáját vasárnap 16.30 órakor gyújtják meg. Köszöntőt Martonné Várhidi Erika pedagógus mond, ünnepi műsort a helyi Andrássy Gyula Általános Iskola tanulói adnak. Zalalövőn, a Szent László plébániatemplom mellett felállított betlehemnél ugyancsak vasárnap 16.30 órakor tartanak gyertyagyújtást. Műsort a helyi általános iskola tanulói adnak, ünnepi gondolatait Némethné Jakab Ilona intézményvezető osztja meg a jelenlévőkkel. Muraszemenyén, az IKSZT épülete előtti téren vasárnap 15 órától Lakatos Melissza Rubina és Szőcs-Lukács Emese mutat be ünnepi műsort a gyertyagyújtás kapcsán. Tófejen, a közösségi ház mellett szombaton 15 órakor tartják az adventi gyertyagyújtó ünnepséget. Műsort az Örök Tinik csoport ad, míg az ünnephez kapcsolódó gondolatait Bognár István plébános osztja meg hallgatóságával.

Karácsonyi készülődés

Zalatárnokon, a faluközpontban a helyi lakosok vasárnap 13 órától közösen díszítik fel a település karácsonyfáját. Az önkormányzat a résztvevőket forralt borral várja.

Nótaest

Radamosban, a muravidéki település falutthonában szombaton 16 órától nótaestet tart a helyi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület.

Kézimunka-kiállítás

Felsőlakoson, a muravidéki település faluotthonában vasárnap 14 órakor a helyi Arany János Művelődési Egyesület hímzőszakkörének munkáiból nyílik kiállítás.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban pénteken este a 30Y tartja X című tizedik albumának lemezbemutató koncertjét. A 20 órakor kezdődő program vendége Juhász Zoli és zenekara lesz. Az Apáczai Művelődési Házban szombaton 21 órától a Világegyetemisták, 22-től a Magyarucca zenél. A Mama Africában szombaton Carter, Borsha és Gomez áll a lemezjátszók mögé. A Mimosa Lounge szombati partiján csak magyar zenékkel szórakoztatják a közönséget. Az Angels Clubban szombaton Yamina és Silverman keveri a zenét. Nagykanizsán, a Cukker Művek Kávéházban pénteken 20 órától a Triád Kombó játszik. A Baur Sörözőben pénteken 21 órától a Con Classe mutatja be akusztikus programját. A Rush Clubban szombaton Matt Sassari, Daniel Nike, Dave Colorado, Fantoo és Krafcsik keveri a zenét. A Kanizsa Club szombati partiján D.J. Szunyog lesz a hangulatfelelős. Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben szombaton 20 órától Jan Plestenjak mutatja be dalait.