Évadnyitó 29 perce

Családi nap a Griff Bábszínházban (fotógaléria)

Nemcsak a bábelőadásokkal, hanem a már rendszeresen jelentkező családi napokkal is gazdagítja a gyermekszínházi élményeket a Griff Bábszínház. Szombaton a szokottnál is bőségesebb volt a kínálat, hiszen három új előadást is láthatott a közönség. A legkisebbeknek szólt a Kézzel-lábbal babaszínházi produkció, melyet a frissen a Griffhez szerződött Horváth Máté Zsolt és Stekbauer-Hanzi Réka játszott.

Arany Horváth Zsuzsa Arany Horváth Zsuzsa

Az interaktív játszótéren két előadás között Fotó: Pezzetta Umberto

Délután a Volt egyszer egy kert című bábjáték, majd a felújított Szélszabadító premierje szerepelt a programban, mindkettőt Bartal Kiss Rita Blattner-díjas rendező állította színpadra a Griff társulatával. Az előadások között interaktív, környezettudatosságra is nevelő játszótér várta a Hevesi Sándor Színház emeleti nézőtéri előterében a gyerekeket és a szülőket. Az évadnyitó családi napról szólva Szücs István, a Griff Bábszínház igazgatója lapunknak elmondta, az előadásokon túl, amelyre általában óvodás és iskolai csoportok járnak, a családok közös színházi élményét biztosítják ezek az alkalmak. A tapasztalatok mutatják, hogy e módon törzsközönség is alakult a Griff köré, a gyerekek pedig biztonságban érzik magukat, és lehetőség van a látottak közös feldolgozására is. A következő családi napot még idén szeretnék megtartani.

Családi nap a Griff Bábszínházban Fotók: Pezzetta Umberto

- Mi gyakran járunk bábszínház családi napjaira, úgy gondoljuk, minél korábban csöppennek a színházi világban, annál jobban megszeretik, s lesz belőlük kultúrafogyasztó fiatal és felnőtt - mondta érdeklődésünkre Fülöp Tibor építész, aki feleségével, kisfiával, kislányával érkezett a Griff családi napjára. - Szeretnénk, ha érzelemgazdag gyerekeket nevelhetnénk, így nagyon örülünk, hogy a zalaegerszegi bábszínház lehetőségeivel élhetünk. Nagyon szerettük az idei nyári bábszínházi világtalálkozó szabadtéri előadásait is , a budapesti rokonság gyerekei épp itt voltak, ma is emlegetik azokat a napokat.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!