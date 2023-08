Az idei szőlőmustra immár a tizenegyedik a sorban, s mint azt Kaj István polgármester – aki egyben a civil szervezet elnöke is – portálunknak elmondta: a birtokszemlék és évértékelők mellett eddig minden évben tudtak újdonságot vagy érdekességet is mutatni a látogatóknak. Az idei programot szintén így állították össze, hogy a birtokszemlék során most első alkalommal a fiatal gazdálkodók is vendégül láthassák a Pusztaszentlászló melletti zártkert eredményei iránt érdeklődőket.

- A már jól bevált menetrend szerint négy helyszínt látogatunk végig, s mindenhol más program vár a vendégeinkre – tette hozzá Kaj István. – Ezek között szerepel szőlőbejárás, borkóstolás, megmutatjuk az új fejlesztéseinket, s természetesen az egyre nagyobb érdeklődést kiváltó turisztikai attrakcióinkra, az Újhegyi kilátóra és a boronapincére is szeretnénk ráirányítani a figyelmet.