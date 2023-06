A nap indításaként 10 órától Kardos Ferenc, Győrfi Norbert és Nagy András vezeti a népszerű Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű, a sakk alapjait bemutató foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, szeretettel várják, akár kisebb baráti társasággal is. Ezúttal sem maradhat el a gyerekek egyik kedvence, a 10.15-kor kezdődő Mesés papírszínház Szabó Eszter könyvtárossal. Most is lesz klasszikus és kortárs papírszínházi mese, amely révén eddig kevésbé ismert világba repülhetnek az érdeklődők. A nap zárásaként 11 órától a felnőtteket Kardos Ferenc a Tarnóczky klubban fogadja, ahol továbbra is várják a régi kanizsai képeket és dokumentumokat a látogatóktól, akiknek adománya ezáltal a város történeti emlékezetének részévé válhat.