Elmondta: a kilencvenes években rendkívül gazdag és sokszínű volt a pop- és rockzenei élet a dél-zalai városban. Több olyan zenekar működött, amelyek ismertsége országos szintet ért el, illetve akadt köztük olyan is, amelyik az akkor működő egyik legismertebb független hazai lemezkiadónál jelentette meg albumát.

- Négy éve vetődött fel, hogy szervezzünk egy olyan helyi fesztivált, amelyen ezen a zenekarok ismét közönség elé állhatnának – folytatta Gazdag Tamás. – A koronavírus-járvány miatt azonban akkor el kellett halasztanunk tervünket, így a rendezvény nemcsak áttolódott 2023 nyarára, de a tervezett közreműködők névsora is változott. Időközben az Aranykor Egyesület is csatlakozott hozzánk társszervezőként, ezért végül családi nappá minősítettük át a programot.

A szombati rendezvényen 11 zenekar lép színpadra. A többségük olyan, amely valóban a kilencvenes években volt aktív, de akad köztük olyan is, amely a mai napig zenél. Melléjük néhány szintén mai formáció csatlakozott. A fellépők időrendi sorrendben – óránkénti váltással – a vadonatúj, s így első koncertjét adó Without Frames, továbbá a Mortals utódjaként színpadra lépő Viki and the Flow, a Detonator, az AshDogs, a Mr. LSD, a The Innocents, a Charon, az Art of Butchery, a Nyírfa Terror, a Your Last Steps, valamint a Mélypont lesznek.