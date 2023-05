A program a korábbi évek hagyományainak megfelelően az önkormányzat támogatásával, de a helyi civil szervezetek összefogásának eredményeként valósult meg. Gyarmati Antal polgármester, egyben a Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület elnöke elmondta, immár húsz éve ez a gyakorlat a városban.

- A majálisnak 2003 óta házigazdái a civil szervezetek, első alkalommal Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesülete vállalta fel a szervezést, majd az évek során folyamatosan csatlakoztak a többiek is – magyarázta a polgármester. – A helyszín pedig azért lett a Borostyán-tó környéke, mert ez az a pontja a városnak, ahova a lakosságot talán a legkönnyebben ki tudjuk csábítani. Idén nyolc sátorban zajlik vendéglátás, azaz nyolc civil szervezet vállalta, hogy készít valamilyen ételt, amivel a programok iránt érdeklődőket meg tudjuk vendégelni, a színpadon pedig többségében helyi szereplők mutatják be műsorukat. A majális előestéjén szintén a civilek kezdeményezésére májusfát is állítottak a területen, volt továbbá strandfoci bajnokság, a Modellező Klub pedig bemutatót tartott.

Gyarmati Antal hozzátette, a majális gyakorlatilag nyári szezonnyitóként is funkcionál, hiszen a jó idő beköszöntével várhatóan egyre többen látogatnak majd ki a Borostyán-tóhoz, ahol az utóbbi időben több fontos fejlesztési történt a vendégek színvonalasabb kiszolgálása érdekében.